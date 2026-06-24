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Roberto Sánchez sobre reconocer triunfo de Keiko Fujimori: "Nosotros lo evaluaremos, estamos en nuestro derecho"

Ante la próxima publicación de los resultados oficiales de la ONPE, el candidato Roberto Sánchez mencionó que evaluará reconocer el triunfo de su contrincante, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez sobre reconocer triunfo de Keiko Fujimori
Roberto Sánchez sobre reconocer triunfo de Keiko Fujimori (Composición Exitosa)

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/06/2026

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Frente al cierre de la actualización de los resultados oficiales que determinarán al próximo presidente de la República, el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mencionó que evaluará reconocer un eventual triunfo de la representante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Roberto Sánchez se pronuncia ante un eventual triunfo de Keiko Fujimori

En entrevista para Exitosa, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que, si el Jurado Electoral Especial declara improcedente su pedido de nulidad, acudirá al pleno. Ante un nuevo rechazo, evitó decir si reconocerá el triunfo de Keiko Fujimori, pero que lo evaluarán. 

"Nosotros hemos presentado esta nulidad, si el Jurado Electoral Especial dice que no procede vamos a apelar e iremos al pleno, el pleno es el que tendrá que decidir (...) nosotros tenemos nuestras razones y magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave", mencionó Sánchez.

Próximos resultados de la segunda vuelta

Según los datos revelados en la página web de la ONPE, la culminación de los resultados de la segunda vuelta serían publicados próximamente, por esta razón, Roberto Sánchez fue cuestionado si en caso sus apelaciones fueran rechazadas  y la inminente ganadora de la contienda sea Keiko Fujimori, a lo que el candidato mencionó que asistirá al pleno para una decisión final.

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"Nosotros evaluaremos porque estamos en nuestro derecho y yo no puedo actuar en base a mi individualidad (...) yo estoy invocando a que tengamos transparencia total, que actuemos en base al derecho, nosotros creemos que actuar al margen de la ley es una ilegalidad", afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

 

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