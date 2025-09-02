Alejandro Toledo: PJ confirma desestimación de pedido para sustituir prisión efectiva por arresto domiciliario

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) confirmó el rechazo del pedido presentado por la defensa de Alejandro Toledo, con la que buscaba sustituir la prisión efectiva en su contra por el arresto domiciliario; ello en el marco del proceso penal contra el expresidente por el delito de lavado de activos y otro, en agravio del Estado.

Confirman resolución emitida en mayo

A través del Expediente N° 0016-2017-226-5001-JR-PE-01, se conoció que la decisión fue tomada por jueces que integran la 1° Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

"Se resuelve: Confirmar la resolución número dos de fecha nueve de mayo de dos mil veinticinco que desestimó el pedido de sustitución de la sanción condenatoria de pena privativa de libertad efectiva por arresto domiciliario, planteado por la defensa del sentenciado Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique, en el marco del proceso penal seguido por el delito de lavado de activos y otro, en agravio del Estado", se lee en la documentación.

De tal modo, la defensa de Alejandro Toledo presentó una apelación ante la resolución del pasado 9 de mayo del 2025, en la cual se rechazó el pedido de sustitución de la sanción condenatoria de pena privativa de libertad efectiva por arresto domiciliario del expresidente.

Fundamentos de la defensa de Toledo

En tal sentido, se pudo visualizar que el abogado del exjefe de Estado fundamentó su recurso, señalando que existieron "agravios" como la "errónea interpretación" de artículos del Código Penal, en torno a su sentencia por el delito de lavado de activos.

Asimismo, la defensa acreditó que su defendido "padece un conjunto de enfermedades que hacen ver que es una persona vulnerable". Además, presentaron la sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de julio, que ordena al juez de Ate, autorizar el trasladado del expresidente para atenciones médicas.

Según indicaron, con este hecho se demostraría que Alejandro Toledo "requiere atención inmediata, lo que evidencia las razones humanitarias". Asimismo, presentaron documentación de que cuenta con una vivienda comprada en 1997.

"Será el órgano jurisdiccional de apelación que decida en el expediente principal, la modalidad de ejecución de la condena en caso fuera confirmada la sentencia expedida contra el encausado, no siendo como tal, esta vía incidental la autorizada legalmente para disponer la ejecución de forma diferente a la impuesta por el Juzgado Colegiado", concluyeron.

De esta manera, el Poder Judicial confirmó el rechazo del pedido presentado por la defensa de Alejandro Toledo, con la que buscaba sustituir la prisión efectiva en su contra por el arresto domiciliario.