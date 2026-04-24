Renovación Popular arremete contra el JNE tras rechazar elecciones complementarias: "El daño está hecho"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de una serie de pedidos por distintos partidos políticos, el Jurado Nacional de Elecciones declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. Según indicó la entidad, el proceso electoral de la primera vuelta aún no se ha concluido por lo que carece de marco legal para llevarse a cabo.

Renovación Popular rechaza decisión del JNE

Como era de esperarse, esta postura generó cuestionamientos en los movimientos políticos que la exigían. Uno de ellos es Renovación Popular quien arremetió contra el Jurado a través de su candidato a diputado, José Baella.

El representante del partido celeste aseguró que los peruanos deberían unirse para rechazar la no realización de las elecciones complementarias ya que, según indicó, se le ha negado el derecho a miles de peruanos de ejercer su voto el pasado 12 de abril.

"Acá los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra posición. El Jurado tiene una gran responsabilidad histórica, pero al parecer sus miembros no están entendiendo eso. El daño está hecho y se ha negado el derecho a voto de miles de peruanos y creo que están equivocando el camino", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, señaló que su partido rechaza que el JNE no haya aplicado elecciones complementarias, al considerar que se ha negado el derecho al voto de miles de peruanos afectados... pic.twitter.com/xUuMvCaPrQ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 24, 2026

Seguirán presentando pruebas

En esa misma línea, Baella dejó en claro que Renovación Popular no se quedará de brazos cruzados por lo que seguirán recabando y presentando pruebas que demuestran las irregularidades ocurridas durante la primera vuelta de los comicios.

Además, reveló que conversarán con otros partidos políticos para que se unan a su reclamo e incluso precisó que convocarán a marchas pacíficas para seguir haciéndose sentir.

"La postura de Renovación Popular va ser siempre la misma de hacer un reclamo justo de todos los peruanos a través de marchas pacíficas para que el Jurado cambie de opinión y seguir presentando pruebas e indicios de lo que está ocurriendo que se le ha negado el derecho a sufragio y nosotros esperamos un cambio", añadió.

Rechazan pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

En medio de esta polémica por las elecciones generales, el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía de detener preliminarmente al exjefe de ONPE, Piero Corvetto, en medio de las investigaciones que se siguen por las presuntas irregularidades ocurridas el 12 de abril cuando se celebró las elecciones generales.

En resumen, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, rechazó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de no ejecutar elecciones complementarias en Lima a raíz del pedido de diversos partidos políticos.