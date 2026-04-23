Congreso debate alinear Fiscalía y Policía en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público para combatir el crimen

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Congreso reunió en una mesa de trabajo al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, al jefe de la PNP, Óscar Arriola, entre otros representantes de la justicia, para debatir sobre la modernización de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, propuesta por la Fiscalía.

Nueva Ley contempla devolver investigación preliminar a la PNP

Este jueves 23 de abril, la sesión, dirigida por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, se centró en el Proyecto de Ley 14224/2025-MP, que plantea que los fiscales actúen según protocolos y no solo por criterio propio, que la Fiscalía realice investigaciones preliminares desde un inicio junto a la Policía Nacional, entre otras reformas para combatir el crimen.

Esta norma está vigente desde el 1981, por lo que Rospigliosi sostuvo que "es una ley muy importante" y se mostró "plenamente de acuerdo" con la modernización que esta requiere.

A su vez, durante el debate, Tomás Gálvez, autor de este proyecto de ley, indicó que uno de las principales razones de su presentación radica en el artículo 5 del Decreto Legislativo 052, que establece la independencia de los fiscales en sus funciones.

El fiscal de la Nación sostuvo que discrepa de este lineamiento, pues dicha autonomía ha impulsado que los magistados tengan una actuación "prácticamente desarticulada entre los despachos fiscales".

"La utilización del criterio propio ha llevado a que tengamos procesos largos entre 8 y 10 años", precisó.

#CongresoInforma | Finalizó la mesa de trabajo de la Comisión de Constitución, donde se brindaron aportes para el proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.



El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, destacó que este espacio reunió a profesionales que enfrentan... pic.twitter.com/Zfdw3jCsmq — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 23, 2026

Es por este motivo que Gálvez propone que las funciones investigativas de los fiscales sean en función a protocolos y lineamientos institucionales, y no solo por criterio propio.

Discrepancias y viabilidad del proyecto de ley

Por su parte, otra de las reformas que plantea el PL es asignar a los Fiscales Supremos las investigaciones de aforados y devolver las investigaciones preliminares a la PNP.

Respecto a este último punto, en declaraciones posteriores a la prensa, Fernando Rospigliosi reveló que existen ciertos puntos de discrepancia y controversa respecto a ello.

"Son discrepancias normales que han existido desde hace mucho tiempo, pero todos queremos que se resuelvan de la manera más rápida y práctica posible. Porque es indispensable que la Policía y Fiscalía trabajen en conjunto. Desgraciadamente, por el nuevo Código Procesal Penal, vinieron estas desaveniencias que han durado años", declaró el presidente del Congreso.

Declaraciones sobre ley orgánica MP, censura Balcazar y renuncia ministros pic.twitter.com/5pM1TnPyAV — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 23, 2026

Para la adjunta encargada de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Silvana Escudero, esta propuesta es viable, ya que conlleva un fortalecimiento del trabajo de la investigación fiscal, sobretodo en un contexto de una aguda crisis de seguridad que aun azota diferentes rincones del país.

La Comisión de Constitución del Congreso debatió en una mesa de trabajo sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, reuniendo al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y al jefe de la PNP, Óscar Arriola.