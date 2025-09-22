Dina Boluarte en la ONU: Apagan el micrófono a presidenta durante discurso sobre igualdad de género

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, sufrió un percance luego que le apagaran el micrófono mientras daba un discurso sobre cuál es el panorama del Perú respecto a la igualdad de género ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Dina Boluarte sufre percance ante la ONU

La jefa de Estado se presentó, este lunes 22 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU. Boluarte Zegarra expuso sobre la igualdad de género y empoderamiento femenino, sin embargo, tres minutos después tuvieron que apagarle el micro debido a que se excedió del tiempo reglamentado.

"Han trasncurrido treinta años desde la adopción de la declaración y plataformas de acción de Beijing, un hito histórico que marcó el compromiso político internacional más importante para alcanzar el empoderamiento de todas las mujeres adolescentes y niñas y en pleno ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad", indicó al inicio de su ponencia.

Bajo esa premisa, destacó que en el país se "han alcanzado resultados relevantes". "Se han reducido las brechas en educación y el mercado laboral. Un número creciente de mujeres accede a espacios de toma de decisión y se han fortalecido las normas para combatir la violencia, la discriminación contra las mujeres", añadió la presidenta del Perú.

No obstante, la mandataria reveló que "existen brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y las niñas". En tal sentido, afirmó que "la pobreza y la multidimensional, la discrimnación y la violencia siguen afectando desproporcionadamente".

Noticia en desarrollo