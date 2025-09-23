Juan José Santiváñez sobre acusaciones en su contra: "Los juicios se pretenden resolver en los medios de comunicación"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respondió a los reportajes periodísticos sobre su gestión y manifestó que "los juicios se pretenden resolver en los medios de comunicación".

Ministro de Justicia se pronuncia sobre acusaciones en su contra

El titular del Minjusdh fue consultado sobre qué opina respecto a una reciente encuesta de CPI que aborda la aprobación de su gestión y las acusaciones que recaen en su contra.

"Creo que desde hace bastante tiempo los juicios se pretenden resolver en los medios de comunicación y hay un dicho que dice 'Siempre miente, miente que algo queda ¿no?", manifestó en un inicio.

Bajo esa premisa, se pronunció acerca de los reportajes periodísticos que se realizaron cuando estuvo al mando del Ministerio del Interior.

"Durante 26 semanas seguidas, tres dominicales emitieron los mismos reportajes (...) la exclusividad dentro del periodismo es lo básico. Los reportajes eran los mismos, los temas eran los mismos y se dedicaron a darnos, darnos", expresó el funcionario.

Los problemas económicos en el Sistema de Inteligencia Nacional

En otro momento aseguró que anteriormente ya había expresado que existían problemas económicos en la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y sobre la adquisición de un equipo Septier.

"Todos los dominicales dijeron que el ministro era un mentiroso, que la máquina no existía, específicamente la periodista que hoy me acusa de ser prácticamente su cegador (...) ella (Karla Ramírez) es quien prácticamente ha dirigido todos estos reportajes durante todas estas semanas", sostuvo el ministro Santiváñez.

En tal sentido, indicó que "ha pasado un año y tres meses" de lo que manifestó sobre la problemática que existía en la Diviac y que respecto a los dicho por la Contraloría General de la República, expresó que "se quedó chico" en referencia al supuesto gasto que se realizó en la adquisición de la máquina Septier.

"Yo dije que esa máquina (Septier) ha costado 100 mil o 200 mil soles y que hay ahí un problema de diner, ¿cuánto ha dicho la Contraloría que se han presumiblemente que se ha robado? Dos millones de soles, me quedé chico", enfatizó el titular del Minjusdh.

