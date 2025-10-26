Congreso: Presentan proyecto de ley para eliminar pase libre de policías en transporte público

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis que se vive en la Policía Nacional del Perú como institución y tras la viralización de un video donde una policía exige hacer cumplir su derecho a pase libre en una unidad de transporte, es que desde el Congreso se presentó una iniciativa legislativa para que los efectivos paguen su pasaje.

Iniciativa quita derecho a pase libre

El congresista de la bancada Somos Perú, Héctor Valer, fue el encargado de presentar el proyecto de ley N° 12972, Ley que modifica la Ley 26272, para eliminar el pase libre de los miembros de la Policía Nacional del Perú en el uso del transporte público en el ámbito urbano e interurbano del país.

La propuesta tiene como objetivo eliminar el derecho de pase libre a los miembros de la PNP regulado en la Ley 26271, a fin de fortalecer la actividad económica de los transportistas y promover un uso equitativo de los beneficios sociales.

De aprobarse este proyecto, se modificaría el inciso A del artículo 1 generando que solo los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tengan el derecho al pase libre. Además, se derogaría el artículo 2 que explica cuándo son aplicables los pases libres para la PNP.

Fundamentos del proyecto

Entre los fundamentos de la propuesto, se menciona lo sucedido con la suboficial PNP Judith Teresa Cuba Lara, quien, vestida de civil, habría exigido al conductor de un bus hacer cumplir para ella, su acompañante y su hijo, según el documento. Ello generó que el conductor se niegue y culminó en su detención y posterior denuncia por presunta desobediencia a la autoridad.

Asimismo, se sostiene que cuando se proporcionó este beneficio a la PNP se vivía una violencia terrorista, que actualmente ha disminuido. Sumado a ello, en su momento se buscó dar como una facilidad económica, pero durante los últimos 30 años esto ha cambiado, pues los salarios han aumentado, se han incluido gratificaciones por años de servicio y pensiones.

Según el proyecto, la PNP ha hecho uso indiscriminado de este beneficio, pues muchas veces subían como civiles y no se garantizaba que estuvieran en cumplimiento de su labor.

En este contexto, el congresista Héctor Valer, propuso un proyecto de ley que retira el beneficio del pase libre en el transporte público a los efectivos de la PNP.