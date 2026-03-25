Debate presidencial HOY, miércoles 25 de marzo: Estos son los últimos 12 candidatos de la tercera jornada

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 25 de marzo, continuará la ronda de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la tercera jornada que se llevará a cabo hoy en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), participarán otros 12 candidatos presidenciales.

Tal como ocurrió en las dos primeras jornadas, los ejes de exposición de propuestas hoy también se basarán en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; e integridad pública y lucha contra la corrupción.

¿Quiénes serán parte de la tercera jornada de debate?

Siguiendo con lo establecido por el JNE, la tercera jornada de debate está prevista a empezar a las 8:00 p. m., la cual durará aproximadamente dos horas y media, tiempo en el que los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos.

En ese sentido, los candidatos presidenciales que presentarán sus propuestas son los siguientes:

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) Mario Vizcarra Cornejo (Perú Primero) Enrique Valderrama Peña (APRA) Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular) Paul Jaimes Blanco (Progresemos) Mesías Guevara Amasifuén (Partido Morado) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) Ronald Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos) Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

🚨 ¡ATENCIÓN PERÚ! 🇵🇪

Este miércoles continúa el Gran Ciclo de Debates Presidenciales.



12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente. Seguridad ciudadana y corrupción serán los ejes centrales de este tercer encuentro. #DebatePresidencialJNE #EG2026 pic.twitter.com/pgjg2WXYY2 — JNE Perú (@JNE_Peru) March 22, 2026

Vale recordar que, el debate presidencial de este miércoles contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final.

Pacto Ético Electoral exhorta a los candidatos a tener un buen comportamiento

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó el sábado 21 de marzo a los 35 candidatos políticos que participarán en los debates presidenciales a evitar cualquier tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales.

La exhortación N.º 6 hace referencia al Compromiso N.º 1 del Pacto Ético Electoral, el mismo que recuerda a todos los actores políticos que su participación en las jornadas de intercambio de propuestas deben basarse en "valores democráticos y principios constitucionales".

En ese sentido, no solo hacen un llamamiento al buen comportamiento de los candidatos, también el PEE les recuerda el Compromiso N.º 7, el cual les pide evitar cualquier tipo de discriminación entre sí mismos o hacia sus seguidores y ciudadanía en general.

La ciudadanía continúa a la expectativa de escuchar más propuestas para decidir su voto a tan solo 18 días de la jornada electoral.