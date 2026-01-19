José Jerí: Promueven moción de censura contra presidente por reuniones con empresario chino

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Momento crítico para José Jerí Oré. Desde el Congreso anunciaron el inicio del procedimiento para presentar una moción de censura en su contra, pero en su condición de presidente de este poder el Estado, tras revelarse sus dos reuniones extraoficiales con un empresario chino.

Quien se encargó de hacer público el intento de dejar sin el cargo al actual mandatario encargado del Perú fue la congresista Sigrid Bazán, mencionado que el país "no puede seguir en manos de los mismos que mienten, encubren y gobiernan de espaldas a la ciudadanía".

Encuentros con Zhihua Yang le pueden costar caro

En las últimas horas se tuvo de conocimiento que José Jerí sostuvo dos encuentros con Zhihua Yang, el primero, el 26 de diciembre en un chifa ubicado en Lince y el segundo, el 6 de enero, en un local comercial del extranjero en el Centro de Lima.

Frente esta situación presumiblemente irregular por no estar las citas en la agenda del Despacho Presidencial, la legisladora del bloque de izquierda, anunció que un grupo de congresistas han iniciado la búsqueda de firmas para promover la censura de Jerí Oré, puesto que, a su parecer, "no debe estar un día más en el cargo".

¡José Jerí NO debe estar un día más en el cargo! Al ser presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, lo que corresponde es CENSURARLO. Por ello estamos recolectando firmas para presentar una moción para exigir su censura inmediata. El Perú no puede seguir... pic.twitter.com/5fK71VJF3C — Sigrid Bazán (@sigridbazan) January 19, 2026

De acuerdo con los fundamente expuestos, Bazán apunta a las contradicciones en los descargos del actual presidente en funciones del Perú. Por un lado, recuerda que la primera reunión fue en el marco del Día de la Amistad Perú-China del 1 de febrero. Posteriormente, acota la versión de una "actividad privada" (comer en un chifa), las disculpas que dio sobre ello durante la madrugada del 18 de enero y la revelación del segundo encuentro confirmado.

Del mismo mismo modo, hace referencia a una entrevista brindada por el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, quien afirmó, que los hechos denunciados serían "una venganza de empresarios chinos de dudosa reputación" y que tendrían cercanía con él.

"Un entorno turbio que está cercano y que tiene injerencia en la Presidencia de la República. Lo que refuerza la necesidad de censurar al Sr. Jerí, ya que no garantiza una transición libre de corrupción y con garantías de transparencia para las elecciones generales del 2026", precisa el texto acusatorio.

Moción de censura.

Rospigliosi en contra vacarlo

La propuesta de moción de censura fue rápidamente difundida al interior del Legislativo. Fernando Rospigliosi, presidente interino de este poder del Estado, se refirió sobre el caso en mención, dejando en claro su postura personal; es decir, su negativa a que José Jerí deje el cargo.

"Pretender, nuevamente, a estas alturas, un cambio en la Presidencia de la República por sospechas que es lo que hay hasta ahora, sospechas que pueden ser fundadas o no, pero que de ninguna manera, en mi opinión personal, debería motivar cosas como esa, crear más inestabilidad, como digo en medio de un proceso electoral", mencionó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó la moción de vacancia contra el mandatario José Jerí por sus reuniones con un empresario chino, al considerar que esta medida generaría inestabilidad en medio del proceso electoral.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/Kyr13XGw1h — Exitosa Noticias (@exitosape) January 19, 2026

Sobre los descargos realizados por el mandatario, no justificó que por su edad haya cometido error; sin embargó, sí se mostró abierto a que la Comisión de Fiscalización lo cite, independientemente de lo que pueda adoptar la Fiscalía a cargo de Tomás Gálvez.

Desde el Parlamento comienzan a tomar acciones contra José Jerí, quien hasta el cierre del presente informe sigue en silencio tras confirmarse que se reunió -hasta el momento- en dos ocasiones con Zhihua Yang.