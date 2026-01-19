Ministro de Defensa respalda a José Jerí tras reuniones con empresario chino: "El presidente ya lo aclaró"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí se encuentra en el centro de la polémica luego que se revelaran nuevas imágenes de una segunda reunión con el empresario chino Zhihua Yang en un local del centro de Lima. Como era de esperarse, desde el Congreso ya se vienen presentando mociones de vacancia contra el presidente de la República debido a este nuevo encuentro irregular que podría acarrear un grave hecho de corrupción.

César Díaz sale en defensa de José Jerí

Pero mientras un sector arremete contra el jefe de Estado, sus ministros se han mostrado firme en ratificar la inocencia del mandatario respecto a este hecho. Este fue el caso del ministro de Defensa, César Díaz Peche, quien fue consultado sobre estos reportajes que han movido el ambiente político nacional.

El titular del Mindef no quiso ahondar en más detalles y solo aclaró que José Jerí ha explicado en repetidas ocasiones cual fue el tema de esta reunión la cual no tendría tintes irregulares a pesar de no haberse dado de manera oficial.

"Vuelvo a reiterar, el señor presidente ya aclaró en varias oportunidades y medios cuales han sido las condiciones en las que asistió a un chifa. Ya lo explicó el presidente y en otras cuestiones no podría explicarles porque no hemos hablado del tema", indicó.

Siguen recorriendo el país

En esa misma línea, Díaz Peche dejó en claro que José Jerí se mantiene al frente de las actividades oficiales programadas en su agenda. Precisamente, indicó que estuvieron en los extremos más alejados del país para atender los problemas más complicados de la nación.

Incluso, indicó que implementarán un cuartel de las Fuerzas Armadas en Pataz para combatir la minería ilegal que tantos estragos ha generado en esta zona de la sierra de La Libertad.

"Nosotros estamos para asistir a los problemas de nuestra población, a los lugares afectados. Si ustedes pregunta que presidente que gabinete ha ido hasta la línea de frontera, ya hemos ido a la zona de Caballococha, al Vraem, hemos estado en Pataz donde vamos a instalar un cuartel de forma permanente para evitar la rotación de personal", señaló a los medios.

En resumen, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, respaldó a José Jerí a pesar de las recientes imágenes que muestra una segunda reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang en el Cercado de Lima. Según indicó, el mandatario ya dio las explicaciones del caso por lo que no hay nada irregular al respecto.