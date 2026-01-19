Rospigliosi rechaza moción de vacancia contra José Jerí tras reuniones con empresario chino: "Estamos en un proceso electoral"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó la moción de vacancia contra el mandatario José Jerí por sus reuniones con un empresario chino, al considerar que esta medida generaría inestabilidad en medio del proceso electoral.

Rechaza moción de vacancia contra José Jerí

Desde la perspectiva del titular del Legislativo hasta el momento solo existen sospechas respecto a los encuentros sostenidos por el jefe de Estado con el hombre de negocios de China.

"Estoy en contra de eso, estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año", refirió.

En esa línea, cuestionó que pretender realizar un cambio "a estas alturas" en la presidencia de la República "por sospechas que es lo que hay hasta ahora. que pueden ser fundadas o no", pero que no debería motivar cosas como esas.

Pide a la Comisión de Fiscalización citar a presidente para que explique reuniones

En otro momento el titular del Congreso de la República, solicitó a la Comisión de Fiscalización citar al presidente José Jerí para que explique los motivos de sus reuniones con un empresario chino.

Sin embargo, sí consideró que las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta de Jerí Oré. En esa línea, sostuvo que lo que el Congreso tiene que hacer es que a través de la Comisión de Fiscalización se convoque a este para emita sus descargos.

"Yo espero que el presidente Jerí tenga a bien dar las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización cuya siguiente debe ser el día 3 de febrero (...) desde el punto de vista del Congreso lo que debe hacer la Comisión de Fiscalización es invitar al presidente Jerí allía hacer todas las preguntas del caso", manifestó.

Además, cuestionó la reunión, difundida en medios, que sostuvo José Jerí en Palacio de Gobierno con una persona que estaba con prisión domiciliaria. "No sé cómo es posible que una persona de esa situación pueda ingresar a Palacio, se supone que tiene que haber un registro y las personas que están con requisitoria deberían estar detenidas", aseveró Rospigliosi.

Es así como desde la perspectiva de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, no debería darse una moción de vacancia contra el presidente José Jerí tras sus reuniones con un empresario chino debido a que considera que generaría inestabilidad de cara al proceso electoral 2026.