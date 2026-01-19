José Jerí volvió a reunirse de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, volvió a reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, esta vez en su local comercial ubicado en la calle Capón, en el centro de Lima, y no en su chifa, como ocurrió anteriormente.

Segunda reunión no oficial

Cámaras de seguridad mostraron la segunda reunión entre el empresario chino y el mandatario llevada a cabo el 6 de enero del 2026, a las 6:08 p. m. En las imágenes se observa al jefe de Estado ingresando a un local comercial en un encuentro que tampoco figura en la agenda presidencial, según reveló Cuarto Poder.

Todo sucedió en la tienda Market Capón S. A. C., que estaría vinculada al empresario chino, y que había sido clausurada ese mismo día por la Municipalidad Metropolitana de Lima por operar con un giro distinto al autorizado.

La clausura se formalizó con un letrero donde se indica que el negocio fue cerrado por infringir normas municipales. Según el acta, la compañía tenía autorización para venta al por menor como minimarket y artículos de bazar y menaje. Sin embargo, se constató que vendía también al por mayor, lo que derivo la sanción y la orden de cerrar el local al público.

¿Qué se ve en la grabación?

La reunión se habría dado la misma noche que el mandatario visitó San Martín de Porres, pues vestía una casaca azul que se vio que usaba en imágenes de la actividad oficial. Jerí estaba acompañado por un personal de seguridad del Estado y una mujer, quienes también aparecen en las fotografías oficiales.

En el interior, las imágenes muestran al jefe de Estado hablando por teléfono, caminando en círculos, gesticulando signos de enojo o fastidio con quien habla, en presencia del empresario y las personas que estaban en el local.

El empresario saludó a la joven acompañante del presidente, mientras ella recorre la estantería. La escena muestra un vínculo de confianza entre el presidente y el dueño del establecimiento.

Cuarto Poder envió una solicitud formal al equipo de la Presidencia de la República, inclusive al propio presidente Jerí, para que de sus descargos de la visita. Sin embargo, no hubo respuesta.

