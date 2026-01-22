Vladimir Meza se pronuncia por caso 'Chifagate': "José Jerí tiene que renunciar"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El respaldo político a José Jerí sigue en picada tras el polémico caso 'Chifagate'. El candidato al Senado con número 2 por País Para Todos, Vladimir Meza, sostuvo que su partido político pide la renuncia del presidente y criticó la "hipocresía" de algunas bancadas del Congreso.

País Para Todos pide la renuncia de José Jerí

En Exitosa, Meza marcó la postura del partido de candidato presidencial Carlos Álvarez respecto a la crisis actual en la Presidencia y condenó que el jefe de Estado haya manifestado que no estaría dispuesto a renunciar.

"Lo que nosotros pensamos, y permíteme decirlo con claridad, es que Jerí tiene que renunciar. Él, con toda desfachatez y soltura, nos ha dicho que no va a renunciar, pero aquí los responsables son los partidos que tienen la representación en el Parlamento", sostuvo.

Meza también condenó el accionar contradictorio demostrado por distintas bancadas del Congreso, que emiten comunicados "de día, pero de noche pactan y hacen otra cosa". Citó como ejemplo a Renovación Popular y Fuerza Popular.

Por ello, el candidato pidió a las bancadas con representación en el Congreso no seguir "escudándose en comunicados hipócritas".

"Desde País Para Todos, denunciamos ese doble discurso del partido del señor López Aliaga, que ya nos tiene acostumbrados a la mentira. Del mismo modo el partido de Keiko Fujimori, ahora se disfrazan para ir a una reelección. (Les pido) que no se escuden en comunicados hipócritas", aseveró.

Vladimir Meza afirmó que "los congresistas sobornados por el Ejecutivo" son responsables de la constante crisis política y de "haber mantenido tanto tiempo a Dina Boluarte en el cargo" en 2025.

"Y estoy totalmente seguro de que no van a vacar a Jerí, porque son partidos sobornados y parlamentarios sobornados por el Ejecutivo", agregó.

El candidato de País Para Todos consideró que el Parlamento aparenta no tener claro "estos entrampamientos legales" en torno a la situación del presidente Jerí. "Yo creo que eso lo hacen intencionalmente, porque no quieren sacar al señor Jerí", sostuvo.

¿Qué dijo José Jerí ante el Congreso?

Durante su conferencia de prensa brindada en Palacio de Gobierno en el marco del caso 'Chifagate', el presidente descartó tener vínculo alguno con el ciudadano asiático, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los hostiles de la Amazonía'.

Además, respecto a su cercanía y encuentros con Yang, Jerí sostuvo que fue un encuentro del momento y que no intercambiaron muchas palabras "porque no hablaba mucho español", pero la realidad indica que este es acreditado por la Cancillería como traductor público juramentado.