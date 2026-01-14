Voto Elecciones 2026: Descubre AQUÍ cuánto pagarías por no cumplir con tu deber electoral este 12 de abril

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de los comicios generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó el monto de las multas y cómo se clasifican para quienes no vayan a votar en la jornada democrática prevista a desarrollarse el próximo 12 de abril.

Es importante señalar que, los montos a los que son pasivos los ciudadanos que incumplan con su deber cívico exigido por ley, se determina sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento en que se generó la infracción electoral.

¿Cuáles serán los montos a pagar?

Como es de conocimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas calculó la UIT para este 2026 en S/ 5 500. Bajo esta consideración muy importante, los montos de la multa electoral han sido clasificados en tres tipos: distritos de pobreza extrema, distritos de pobreza no extrema y distritos no pobres.

Como el porcentaje de la multa se clasifica de acuerdo con el nivel socioeconómico del distrito donde sufraga el elector, te ponemos de conocimiento los montos establecidos, a continuación:

Distritos de pobreza extrema: 0.5 % de la UIT = S/ 27.50.

0.5 % de la UIT = S/ 27.50. Distritos de pobreza no extrema: 1 % de la UIT = S/ 55.00.

Distritos no pobres: 2 % de la UIT = S/ 110.00.

Del mismo modo, para los casos de miembro de mesa, el organismo electoral estableció que la cifra asciende al 5 % de la UIT del presente año; es decir, a S/ 275.00.

¿Qué hacer si me notifican una resolución de multa?

Efectuar el pago dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de multa. Interponer recurso de reconsideración y/o apelación, si considera que no le corresponde la imposición de la multa, en el plazo perentorio de 15 días hábiles de la notificación de la multa. Solicitar dispensa y/o justificación electoral, por el cual se exonera de la multa por no haber sufragado o participado como miembro de mesa por razones justificadas, conforme al Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral.

Seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció el lunes 13 de enero, que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación en las elecciones generales, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral.

En esa línea, indicó que las organizaciones que realizarán dicha tarea son las siguientes: la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Asimismo, anunció que la próxima semana llegará a Lima el secretario general del OEA, Albert Ramdin, con el objetivo de suscribir el acuerdo de sede para que la observación electoral pueda desplegarse por todo el país.

Conforme van avanzando las semanas, se va poniendo a punto todo lo referente al proceso que determinará a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.