Elecciones 2026: Seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación, asegura canciller

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación en las elecciones generales del próximo 12 de abril, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral.

En entrevista para TV Perú, este lunes 12 de enero, indicó que la Cancillería redoblará esfuerzos para asegurar que la jornada electoral en el exterior se desarrolle bajo los más altos estándares de transparencia, eficiencia y accesibilidad, en favor de los peruanos que han cruzado las fronteras.

Supervisión de alto nivel en la jornada democrática

A exactamente tres meses de llevarse a cabo el evento que definirá a las nuevas autoridades nacionales de nuestro país, el representante del Poder Ejecutivo dio detalles en el programa "Tu decisión 2026" sobre los organismos que llegarán al Perú en las próximas semanas.

Bajo esta consideración, indicó que las organizaciones que enviarán misiones de observación son de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Asimismo, anunció que la próxima semana llegará a Lima el secretario general del OEA, Albert Ramdin, con el objetivo de suscribir el acuerdo de sede para que la observación electoral pueda desplegarse por todo el país.

Situación de los peruanos en el exterior

Del mismo modo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que a través de un esfuerzo coordinado con las instituciones del sistema electoral y las autoridades de los países anfitriones, estimó que se instalarán de cerca de 4 000 mesas de sufragio para los más de 1 210 813 peruanos habilitados para votar en el exterior.

"Esto es una tarea de carácter logístico bastante importante, porque no es solo alquilar el local, hay que acondicionarlo, hay que pedir ayuda de voluntarios, hay que sacar los permisos policiales, sanitarios, etcétera y hay que fundir cuáles son los locales para que nuestros compatriotas puedan acercarse", destacó.

Detalló, además, que las oficinas consulares se encuentran en la fase final de contratación de locales de votación. Para ello, precisó que en América pueden votar 757 697 peruanos, 403 388 connacionales en Europa, 41 413 en el continente asiático, 7 918 nacionales en Oceanía y 397 ciudadanos en África.

Del mismo modo, las oficinas consulares que concentran la mayor cantidad de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto son las de Buenos Aires (115 097), Santiago (113 887), Madrid (105 493), Barcelona (79 606), Milán (64 623), Paterson (63 799), Miami (55 530), Nueva York (47 896) y Los Ángeles (40 180).

Desde la Cancillería ratificaron que ningún peruano en el exterior quedará excluido del derecho al sufragio, sin importar su lugar de residencia, y que el Gobierno facilitará el trabajo de las misiones electorales para garantizar la transparencia del proceso