Waldemar Cerrón: Personas no gratas son los que matan

26/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció luego de que el Congreso de la República declarara "persona non grata" al expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras exponer su postura acerca de la situación que atraviesa el Perú.

Asimismo, indicó que algunos personajes políticos "están haciendo de oídos sordos, de vista gorda" ante las demandas de los ciudadanos y la crisis política y social que afronta el país.

"Colegas del congreso, las comisiones encargadas en nuestro país de unir Latinoamérica, de unir el mundo, deben tener esa mirada. No se concibe en un país como el nuestro que se estén haciendo de oídos sordos, la vista gorda de las necesidades fundamentales de nuestro país", indicó el parlamentario Cerrón Rojas ante el pleno del Congreso.

"Personas no gratas son aquellos que orden matar a nuestros hermanos, personas no gratas son aquellos que ordenan detener e intervenir instituciones sociales, pero más nos gratas aun son las que pretenden encubrir, disimular y creen que aquí no pasa nada", añadió.

Asimismo, señaló que las autoridades se deben preocupar por el bienestar de la población, además de los daños que se registraron en las infraestructuras de las instituciones públicas y privadas.

"El Perú no está viendo una vez más cómo mientras afuera hay una protesta, un descontento, no se le quiere atender (...) Donde está nuestro sentido de humanidad, queremos valorar más un edificio, antes que una persona", manifestó.