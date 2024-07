Wilfredo Oscorima confirma candidatura de reelección al Gore Ayacucho: "Confíen en mí, yo soy el wayki"

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, buscará su cuarto mandato tras anunciar su participación en las próximas elecciones regionales y municipales en 2025, pero sumado a ello advirtió que su reelección se dará a través del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP).

Su comunicación se dio pese a que días atrás el propio Acuña le bajara el dedo y argumentara que no hay nada oficial tras la publicación de una foto donde los gobernadores estuvieron reunidos.

Aquella vez el excongresista y secretario nacional de la organización de APP, Humberto Acuña, reveló la reincorporación de Oscorima a APP, agrupación que ya sería conocida por el ayacuchano debido a que estuvo en el partido entre 2010 y 2012.

Humberto aseguró que fue un error hacer el post sin previa consulta a la dirigencia, sin embargo, ahora se pudo conocer que no fue un error.

Su anuncio lo dio en medio de un evento oficial con dirigentes del Valle entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), sosteniendo que su objetivo es seguir laborando por el pueblo.

En la cita, la autoridad regional se comprometió a entregar un proyecto para diciembre y de no cumplirlo renunciará, haciendo hincapié en que él es el wayki, quien lo puede todo.

"Si no culmino hasta diciembre, renuncio y me voy. Como yo me voy a quedar hasta el 2030... porque me van a apoyar, ¿o no? Confíen en mí, yo soy el 'wayki', el que lo puede todo", ironizó.