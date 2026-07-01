Yehude Simon critica a Roberto Sánchez por no aceptar victoria de Keiko Fujimori: "Está mal asesorado"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exlíder del Partido Humanista, Yehude Simon, criticó a Roberto Sánchez por la posición que adoptó tras la culminación del conteo de votos por parte de la ONPE, que declara a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República. El candidato a la alcaldía de Lima también reveló detalles de su reunión con la lideresa de Fuerza Popular y su opinión sobre su próximo mandato.

Afirma que Roberto Sanchez cometió errores graves en campaña

El ex primer ministro indicó que el candidato de Juntos por el Perú se encuentra a la deriva tras la aceptación de los resultados de las Elecciones Generales 2026, por parte de sus aliados, de la victoria de Keiko Fujimori. Asimismo, criticó la medida tomada por Roberto Sánchez.

"Creo que está mal asesorado. Todos sus asesores, públicamente, le han dicho que reconozca el resultado. Todo el mundo se lo ha dicho. López Chau, Rodrigo Cuadros, entre otros ya aceptaron la victoria. Hay que entender que ganó", afirmó.

En la misma línea, detalló que en las últimas semanas, antes de la segunda vuelta electoral, el candidato cometió varios errores que le restaron votos en la percepción del electorado.

"No importa cómo fue. Lo cierto es que Roberto Sánchez cometió graves errores que se le advirtieron, y fue perdiendo la opción que el pueblo quería. El pueblo quiso que ganara Keiko, y ella ganó. Es decir, el 51% que votó por ella es el pueblo; no votó únicamente la derecha. También lo hicieron sectores que no son de izquierda. Ganó no solo con el voto del extranjero, sino también con votos del sur, del norte y de Lima. Ahí están los resultados", indicó.

Descarta participar en el gabinete de Keiko Fujimori

Por otro lado, Simon indicó que la reunión que tuvo con la virtual presidenta fue muy buena y tuvo como objetivo abordar los problemas de los arroceros en la región de Lambayeque. Asimismo, detalló que será necesario que el gobierno entrante implemente medidas al respecto.

"Los agricultores de Arequipa, me pidieron que consiguiera una cita con la presidenta Keiko Fujimori. Logré contactarme con uno de sus representantes y conseguí una reunión para los agricultores de Arequipa. Aprovecharon la ocasión para tratar el tema de Majes, así como yo expuse lo relacionado con Olmos, Tinajones y Chavimochic. La conversación fue muy buena y se espera una salida importante para los agricultores", detalló.

Sin embargo, descartó participar en su próximo gabinete debido a que su principal objetivo está enfocado en las elecciones regionales y municipales de octubre.

"Ni yo lo he pedido. Solo si la situación obliga a abrir diálogos, tendría que pensarlo. Pero hoy mi preocupación es ser candidato a la alcaldía de Lima. Keiko Fujimori sabe que yo no soy fujimorista", reveló.

Tras esta reunión, Yehude Simon cuestionó la posición tomada por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de no aceptar los resultados oficiales y por el asesoramiento que viene recibiendo.