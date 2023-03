Yonhy Lescano se pronuncia por la cancelación del show de la cantante Yarita Lizeth

El excandidato presidencial, Yonhy Lescano subió un tuit donde muestra su apoyo a la cantante Yarita Lizeth, debido a las cancelaciones de sus shows, afirmando que es como consecuencia de su apoyo a las protestas contra Dina Boluarte.

Yarita Lizeth manifestó su molestia por la cancelación de su show en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, a través de una entrevista. Además, indicó que estaba ensayando con anticipación dado que su intención era mostrar una gran presentación a sus fans junto a otros artistas invitados. A lo cual, Yonhy Lescano atinó a decir que realice su concierto en Ate: "Yarita, hagamos el concierto en el Coliseo Puno, Ate".

Según manifestó la popular "Chinita del amor", la organizadora de su evento le indicó que daría su show cuando las violentas protestas contra el gobierno concluyan.

"No quieren que me presente en el Anfiteatro, tampoco en la Explanada. No sé (quién no quiere). El contrato yo lo tenía desde el año pasado con la señora Lilina, la organizadora. (...) Pasaron todo lo de las huelgas y la organizadora me dice que se suspendió. Pregunté por qué si ya estaba el contrato, el permiso y todo. No me dio explicaciones, solo me dijo que se suspendió todo el evento. Nadie se va a presentar. Tal vez no quieren que mi música se toque, no les gusta, no sé", agregó la cantante.