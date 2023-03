Yarita Lizeth: Cantante revela que cancelaron su concierto en Lima tras las protestas

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante folclórica Yarita Lizeth hizo una revelación en el programa de Carlos Orozco, precisó que cancelaron su concierto en Lima programado para el próximo domingo, 2 de abril, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La "Chinita del amor" dijo no conocer los reales motivos de tal decisión; la organizadora Liliana le había manifestado que se daría un evento para abril de este año, en tiempos donde no había paralizaciones ni convulsión política.

"Yo le dije gracias porque nunca me había presentado allí, era un honor", indicó en el programa de Orozco.

Luego, pasó a detallar el momento de la cancelación de su concierto con mucho pesar. "Pasaron todo lo de las huelgas y los organizadores me dicen que se suspendió. Pregunté por qué si ya estaba el contrato, el permiso y todo. No me dio explicaciones", precisó.

La cantante refirió que solo le dijeron que "se suspendió el evento". Ante ello, Yarita Lizeth lo tomó como que "no quieren que se presente".

¿Tendrá algo que ver su apoyo en las protestas?

Cabe recordar que, la "Chinita del amor" obtuvo protagonismo en enero de este año, en el contexto de la "Toma de Lima". Ella prestó su bus a los manifestantes que venían desde Puno hacia Lima.

En esa línea, la cantante folclórica explicó su colaboración. "Me llegaron videos de mi tierra, videos hirientes. Vine acá a Lima y no podía viajar a Juliaca porque habían tomado el aeropuerto... Por eso dije qué hago, ahí fue que hablé con mi hermano y me dijo que lo que pasaba, la gente no tenía donde quedarse... Eran mis ahorros, de la empresa y de mi persona", dio a conocer en la entrevista con Carlos Orozco.

También se tiene conocimiento de su donación de 50 mil soles para los familiares de los fallecidos en las protestas.

¿Perú Libre le propuso sumarse a su partido?

En la misma entrevista, Yarita Lizeth hizo una revelación más dijo que, en el cierre de la campaña electoral de 2021, algunos congresistas del partido del lápiz se acercaron a su hotel de 9 pisos en Juliaca-Puno.

"Allí conocí a muchos congresistas que ya habían ganado. Los saludé de miedo porque lo mío no es la política. Ahí es donde me hicieron la invitación para unirme a su partido", contó en exclusiva para Carlos Orozco.

Sin embargo, la respuesta de la compositora peruana fue que no, porque prefería estar tranquila. De igual forma agradeció la invitación que le hicieron.

Según narró Yarita Lizeth, ella prefiere apoyar a su "pueblo" de otro modo; a través del desarrollo de su arte, que es su verdadera pasión. Esta la hace sentir "más cerca de su gente".

El futuro de Yarita Lizeth

La también compositora de música andina y folclórica, arribará pronto a EE.UU. en el mes de marzo. Después retornará a nuestro país para presentarse en Tacna, para luego enrumbarse nuevamente a Argentina.