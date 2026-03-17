¿Cómo se trata hoy la obesidad?: Conoce LOS MITOS que retrasan el diagnóstico y tratamiento adecuados

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La obesidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública en el Perú, con un impacto creciente en todas las etapas de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 24.1% de peruanos mayores de 15 años vive con obesidad.

Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que, al 2030 más de un millón de menores entre 5 y 19 años podrían presentar esta condición.

Principal desafío de salud pública

De mantenerse la tendencia, el sistema de salud enfrentaría un incremento sostenido de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, los infartos y los accidentes cerebrovasculares, además, de un mayor costo en tratamientos y hospitalizaciones.

"El impacto de la obesidad no es solo sanitario, sino también económico. Tratar las complicaciones de esta condición resulta mucho más costoso que prevenirla", advierte el Dr. Whilliam Franco, endocrinólogo de Sanitas Consultorios Médicos.

Actualmente, esto implica entender que una condición progresiva que altera la forma en que el cuerpo almacena grasa y regula el hambre y la saciedad.

Mitos frecuentes:

A pesar de los avances en el conocimiento sobre la obesidad, todavía circulan diversos mitos que dificultan su tratamiento oportuno. Por ello, el Dr. Franco derriba algunas de las creencias más frecuentes que aún rodean esta enfermedad:

"Es solo falta de voluntad": La obesidad implica una desregulación biológica del sistema que controla el apetito y el gasto energético . Su tratamiento requiere de un enfoque multidisciplinario que puede incluir a endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, especialistas en actividad física, entre otros profesionales.

La obesidad implica una desregulación biológica del sistema que . Su tratamiento requiere de un enfoque multidisciplinario que puede incluir a endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, especialistas en actividad física, entre otros profesionales. "Dejar de comer es la solución": Las restricciones calóricas severas generan adaptación metabólica. El cuerpo reduce su gasto energético y aumenta el hambre, lo que favorece la recuperación del peso perdido. La clave está en implementar cambios sostenibles.

Las restricciones calóricas severas generan adaptación metabólica. El cuerpo reduce su gasto energético y aumenta el hambre, lo que favorece la recuperación del peso perdido. La clave está en implementar cambios sostenibles. "El índice de masa corporal (IMC) indica si soy obeso": El IMC es un indicador útil, pero no distingue entre músculo y tejido adiposo. Desde el punto de vista metabólico, es la grasa visceral abdominal, que se acumula alrededor de los órganos y eleva el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

El IMC es un indicador útil, pero no distingue entre músculo y tejido adiposo. Desde el punto de vista metabólico, es la grasa visceral abdominal, que se acumula alrededor de los órganos y eleva el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. "La cirugía o los fármacos son el camino fácil": Estas alternativas no reemplazan los hábitos saludables y deben ser indicadas por un especialista, según la evaluación individual de cada paciente.

Detectar la obesidad de manera oportuna requiere de controles médicos regulares. El acceso a planes de salud que incluyan evaluación nutricional, chequeos y acompañamiento especializado permite identificar factores de riesgo antes de que se conviertan en enfermedades no transmisibles.