Conoce cuáles son los profesionales más buscados por la industria peruana y los salarios que pueden recibir

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En un contexto de transformación productiva, la demanda por personal técnico capacitado continúa creciendo de manera sostenida. Sectores clave como la minería, automotriz, pesca, alimentos, manufactura, comercio y otros, destacan por su alta empleabilidad frente a las necesidades actuales del mercado.

"Las industrias se encuentran en una evolución constante que requiere de personal técnico con competencias cada vez más sofisticadas. Necesita personas que puedan resolver problemas concretos, operar tecnología avanzada y adaptarse a los nuevos procesos industriales en cada sector estratégico del país", indicó Jorge Chávez, gerente académico de SENATI.

Asimismo, Chávez detalla sobre algunas de las profesiones más buscadas por las industrias hoy:

Administración de Empresas: Esta carrera forma profesionales con dominio práctico en áreas como finanzas, recursos humanos, marketing, operaciones y gestión de calidad. Puede llegar a ocupar cargos o puestos importantes de dirección, y al egresar, puede ganar un sueldo estimado de S/ 1,500 y S/ 2,500. Mecánica de Mantenimiento de Plantas Industriales: Esta carrera forma profesionales especializados en el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de maquinaria industrial, equipos hidráulicos, neumáticos y sistemas de transmisión mecánica, garantizando la continuidad de los procesos productivos en sectores clave. Pueden llegar a ganar al egresar entre S/ 1,500 y S/ 3,000. Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial: Esta es una especialidad técnica de vanguardia que integra programación, desarrollo de software, ciencia de datos y soluciones basadas en inteligencia artificial, que puede llegar a áreas como las fintech, salud, videojuegos, automatización industrial, e incluso brindar consultorías tecnológicas. Las remuneraciones pueden ir desde S/ 1,500 hasta S/ 2,800. Mecánico Automotriz: Estos egresados están capacitados para realizar diagnósticos, mantenimiento y reparación de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos en vehículos livianos y pesados, con un rango salarial de S/ 1,500 a S/ 2,500.

Además de estas especialidades, también se requieren técnicos en Electricidad Industrial, capaces de montar, operar y automatizar sistemas eléctricos de gran escala, así como profesionales en Administración Logística, carrera orientada a optimizar la cadena de suministro, gestión de inventarios, transporte y la distribución de productos. Ambas pueden brindar una remuneración de S/ 1,500 y S/ 2,800 al egresar, siendo disciplinas esenciales para asegurar eficiencia operativa, reducción de costos y cumplimiento de estándares de calidad en rubros competitivos como el comercio exterior, retail, manufactura y minería.

"Hoy, apostar por una carrera técnica significa pensar en las grandes posibilidades de empleabilidad y productividad que tienen los jóvenes para seguir creciendo. Sobre todo, porque existe un déficit de 200 mil profesionales técnicos, brecha que refleja el dinamismo de una industria que necesita egresados técnicos con competencias tecnológicas, profesionalismo y conocimiento especializado", concluyó el ejecutivo.

Sobre SENATI

Es la institución líder en formación profesional tecnológica superior del Perú. Con 63 años de trayectoria, es pionera en formación dual, SENATI-Empresa. Posee equipamiento tecnológico vigente en la industria y está presente en las 25 regiones del país a través de sus 64 sedes. Además, ofrece 85 carreras con mayor demanda por los empleadores y brinda más de 5,600 cursos de formación continua, por lo que sus egresados acceden a una elevada tasa de empleabilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la sociedad.