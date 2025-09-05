Llega a Arequipa La Gran Feria de Capacitación en Construcción gratuita

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En el Perú, la construcción de viviendas continúa siendo mayoritariamente informal: el 63% de las edificaciones levantadas entre 2007 y 2024 corresponden a procesos no formales, lo que equivale a más de 1.6 millones de nuevas viviendas sin licencia ni asistencia técnica adecuada (IPE, 2025). Muchas de ellas, ubicadas en zonas periféricas y vulnerables, carecen de estructuras seguras y servicios básicos, y una de cada tres familias lleva más de 20 años sin acceso pleno a agua, electricidad o desagüe.

En Arequipa, esta realidad se agrava por su alta exposición sísmica: se estima que cerca del 20% de las edificaciones se encuentran en zonas de alto riesgo ante un terremoto de gran magnitud, según Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Este escenario evidencia la urgencia de impulsar capacitaciones técnicas que fortalezcan la construcción segura, reduzcan la vulnerabilidad de las edificaciones y promuevan mejores oportunidades para los especialistas del sector. En este marco, Sodimac anuncia la llegada de la Gran Feria de Capacitación a Arequipa, este sábado 6 de septiembre, marcando un hito al ser la primera edición descentralizada fuera de Lima en los 13 años de trayectoria de este evento.

Esta feria gratuita está dirigida principalmente a maestros de obra, gasfiteros, electricistas, pintores y técnicos del sector construcción, aunque también se espera la participación de estudiantes y jóvenes interesados en perfeccionar sus habilidades. La feria busca acercar conocimientos y herramientas que permitan a los profesionales "construir bien", con mejores estándares de calidad y seguridad, reforzando así el compromiso de Sodimac y Maestro de ser un aliado estratégico para el crecimiento del sector construcción en el Perú.

Capacitación gratuita con certificación incluida

La Gran Feria de Capacitación tiene como meta convocar a más de 1,500 asistentes en Arequipa, quienes podrán acceder gratuitamente a charlas técnicas, talleres prácticos y demostraciones de producto dictadas por reconocidas marcas del sector y aliados estratégicos. Cada capacitación culminará con la entrega de un diploma de participación, un valor agregado que contribuye a la formalización y profesionalización de los especialistas.

"Que Arequipa sea la primera ciudad en recibir este gran evento fuera de Lima es un reconocimiento a su importancia en el desarrollo del país y una apuesta por descentralizar el acceso a la capacitación técnica. Nuestro compromiso es claro: promover la construcción segura y acompañar a los especialistas en su crecimiento profesional", comentó Piero Campos, Gerente Comercial y de Marketing de Sodimac.

Durante la feria se abordarán temas clave como el impacto climatológico en la construcción adaptada a las condiciones locales con énfasis en sismos, huaicos y radiación UV, además de espacios de actualización en gestión de obras, nuevas tecnologías y prácticas sostenibles.

Participación de marcas líderes

El evento contará también con la participación de instituciones y marcas líderes del sector como Kolor, Bauker, Banco Falabella, Topex, Holztek, Ubermann, Cerámica San Lorenzo, Indeco, Trebol, Cbb Perú, Tigre, Robert Bosch, Assa Abloy Perú, Polyroof, Vsi Industrial, Forestal Santa Rosa, Pedrollo, Audax, Vicsa Safety, Blupools, entre muchas otras.

Como parte de su compromiso con la capacitación continua y la promoción de una construcción más segura, Sodimac realizará este sábado 6 de septiembre la primera edición descentralizada de la Gran Feria de Capacitación en el Maestro Arequipa Lambramani (Av. Lambramani con Av. Los Incas), de 10 a.m. a 7 p.m. Este hito marca el inicio de un proceso que continuará en otras regiones como Chiclayo, llevando talleres prácticos, charlas técnicas y demostraciones en vivo de marcas líderes directamente a los especialistas del sector.

Los asistentes podrán participar de manera gratuita y recibirán un diploma que respalda su capacitación. Regístrese gratuitamente en: www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/LGF-Arequipa