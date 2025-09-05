Sismo de magnitud 4.6 remece La Libertad: Conoce AQUÍ el epicentro y hora exacta del temblor sentido HOY

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que sacudió el norte, precisamente en La Libertad. Por tal motivo, en la siguiente nota de Exitosa, te brindamos más información sobre este movimiento telúrico sentido hoy, viernes, 5 de septiembre.

Temblor sacude La Libertad esta mañana

El norte del país se convirtió nuevamente en el escenario de la delincuencia e inseguridad ciudadana, pues bien, alrededor de las 10:45 p.m. la detonación de explosivos dejó 30 viviendas destruidas y al menos 11 heridos en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

En medio de las investigaciones de las autoridades y de la PNP, en su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 4.6 ocurrió al promediar las 9:27 a.m. de este viernes. El temblor se registró exactamente a 116 kilómetros al oeste de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, La Libertad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0592

Fecha y Hora Local: 05/09/2025 09:27:51

Magnitud: 4.6

Profundidad: 20km

Latitud: -7.72

Longitud: -80.51

Intensidad: III San Pedro De Lloc

Referencia: 116 km al O de San Pedro De Lloc, Pacasmayo - La Libertad — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 5, 2025

El reporte del IGP precisa que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 20 kilómetros, y una intensidad nivel III San Pedro de Lloc. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar con una latitud de -7.72 y longitud -80.51.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este sismo. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó en sus redes sociales que el sismo no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

COEN-INDECI sobre temblor sentido hoy en La Libertad.

¿Cómo actuar si se produce un temblor?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

Si no puedes llegar de forma rápida a la salida más cercana donde te encuentras, busque un espacio seguro.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo. Ten siempre lista tu mochila de emergencia, que debe incluir implementos que necesiten los miembros del hogar, como alcohol o desinfectante, medicina, vendas y curitas, toallas y frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

De esta manera, el Centro Sismológico Nacional informó que el sismo sentido esta mañana en Perú, tuvo lugar en el departamento de La Libertad con una magnitud de 4.6. El movimiento telúrico se da en medio de la noche de terror que se vivió en el norte del país tras el atentado con explosivo en Trujillo.