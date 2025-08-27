Conoce el accesorio de baño que no deberías usar: "Está lleno de bacterias", asegura doctora de EE.UU.

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Un accesorio común a la hora del baño podría ser perjudicial para el cuidado de la salud, por lo que, la opinión profesional de un médico cobra relevancia. Conoce cuál de ellos no debería usarse.

Doctora mencionó un común elemento de baño

A través de sus redes sociales, la doctora Sasha Haddad, actualmente radicada en los Estados Unidos, comparte recomendaciones sobre el cuidado de la salud y tips para el beneficio de este. Uno de sus vídeos se volvió viral al advertir del uso de un elemento de baño que, en lugar de contribuir a la limpieza, es el foco emergente de bacterias durante la ducha.

Durante el vídeo compartió tres hábitos de ducha pero uno fue el que genero dudas. Se trata de la esponja de baño o 'loofah', que si bien ayuda a distribuir el jabón por el cuerpo concentraría gran parte de la suciedad en su interior.

Dentro de los materiales de este elemento de baño, se encuentran los de mallas celulósicas, plástico o de vegetales. Sea del material que fuera estos accesorios son muy habituales en muchos baños. La doctora Haddad comentó que tras su usó la esponja queda llena de bacterias.

"Está húmeda, llena de bacterias y moho, y no quieres frotarte eso en la piel".

Los usuarios de la red social consultaron si al ser lavados después de cada uso, la esponja quedaría apta para el baño. Sin embargo, la respuesta de otro dermatólogo J. Matthew Knight, fue contundente.

"Luego la pones en la ducha, que es cálida y húmeda, y es un lugar ideal para que crezcan bacterias, levaduras y moho"

Recomendaciones para reemplazar las esponjas de baño

La doctora Haddad indicó que se puede reemplazar el uso de 'loofahs', por una toalla de baño que se pueda reemplazar regularmente para evitar la acumulación de bacterias. También, un exfoliante de silicona serviría de ayuda para complementar la limpieza.

Un guante exfoliante corporal de silicona también sirve como una alternativa al ser fácil de limpiar. Además de tener un diseño que se adapta a la mano como un guante para un uso fácil.