18/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Durante cuatro años, Mercedes Vera, arqueóloga de 36 años, sufrió dolores de oído y mareos que la alejaron de su profesión. Hoy, tras dos complejas cirugías en EsSalud, logró superar un tumor que amenazaba su audición y recuperar sus sueños.

Una enfermedad que la alejó de su pasión

El caso fue atendido en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao, donde un equipo multidisciplinario consiguió extirpar un glomus timpánico gigante, un tumor vascular benigno que había superado los dos centímetros y comprometía estructuras delicadas de su oído izquierdo.

Ahora, Mercedes ha recuperado su bienestar, retomado sus actividades profesionales y disfruta de una de las etapas más importantes de su vida: la maternidad, junto a su pequeña hija de más de un año.

Con más de 14 años de experiencia en arqueología, Mercedes estaba acostumbrada a las largas jornadas de trabajo y a las excavaciones de campo. No obstante, los constantes mareos, el dolor intenso y las molestias en el oído comenzaron a afectar su calidad de vida hasta obligarla a suspender sus actividades laborales.

"Desde el 2023 tuve que postergar mi sueño de ser madre. Atravesé momentos muy difíciles y dejé de trabajar para priorizar mi salud, porque las excavaciones me provocaban mareos y malestar. En todo momento conté con el apoyo de mi esposo, quien fue mi soporte incondicional", recordó.

Tras las evaluaciones médicas, los especialistas identificaron un glomus timpánico gigante, una lesión vascular benigna, pero con capacidad de comprometer estructuras cercanas. Debido a su ubicación y tamaño, el tratamiento representaba un importante desafío médico.

EsSalud salva a arqueóloga de tumor que amenazaba su audición.

Dos operaciones y 16 horas de trabajo médico

El doctor Luis Guillermo Peralta Valderrama, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Sabogal, explicó que la paciente presentaba tinnitus pulsátil, una condición que genera la percepción de latidos en el oído, además de dolor intenso y alteraciones del equilibrio.

Ante la complejidad del caso, los especialistas determinaron que era necesario realizar dos intervenciones quirúrgicas para retirar la lesión y reducir el riesgo de afectar su audición y otras estructuras nerviosas.

La primera operación se prolongó durante 12 horas. Mediante un abordaje por vía posterior, el equipo médico consiguió exponer el tumor, controlar su componente vascular y retirar la mayor parte de la lesión.

Posteriormente, en una segunda cirugía de cuatro horas, los especialistas completaron la extirpación desde su raíz, procurando preservar las estructuras anatómicas del oído y proteger la capacidad auditiva de Mercedes.

EsSalud salva a arqueóloga de tumor que amenazaba su audición.

Recuperó su salud y volvió a perseguir sus sueños

El resultado fue favorable. Según el reporte médico, la paciente evolucionó satisfactoriamente después de ambas intervenciones, sin presentar secuelas auditivas ni alteraciones del equilibrio. De esta manera, Mercedes pudo dejar atrás cuatro años de dolor e incertidumbre para volver a desarrollar su vocación profesional y disfrutar de su familia.

"Estoy profundamente agradecida con todo el equipo multidisciplinario del Hospital Sabogal por su paciencia y acompañamiento constante durante este proceso", expresó emocionada.

Este caso evidencia la importancia de la atención especializada y el trabajo multidisciplinario del Hospital Sabogal de EsSalud para tratar enfermedades complejas y devolverles a sus pacientes la posibilidad de recuperar su bienestar y calidad de vida.

EsSalud salva a arqueóloga de tumor que amenazaba su audición.

Hoy, Mercedes tiene nuevos motivos para sonreír: volver a las excavaciones arqueológicas, ejercer la profesión que ama y acompañar el crecimiento de su pequeña hija. Una segunda oportunidad que le permitió recuperar no solo su salud, sino también los sueños que durante años tuvo que dejar en pausa.