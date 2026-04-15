MINSA advierte que más del 50% de niños peruanos con dientes de leche presentan caries

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Luego de recordar el Día Nacional de la Promoción y Protección Bucal Infantil, el pasado 12 de abril, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó la Jornada Nacional de Prevención de las Caries en la Primera Infancia, actividad que reunió a especialistas que brindaron impactante información.

El desarrollo de este evento llevado a cabo por el MINSA reunió a diferentes especialistas y representantes del sector Salud con el fin de fortalecer la lucha contra las caries en la población infantil peruana.

Asimismo, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, anunció que, en el país, cinco de cada 10 niños y niñas con dientes de leche ya presentan esta enfermedad bucal.

Esta problemática requiere una búsqueda de la prevención desde temprana edad debido a que puede afectar el desarrollo, aprendizaje y calidad de vida de los infantes.

Siguiendo esa línea, el ministro ratificó su compromiso con el impulso de iniciativas integrales que cubran la atención oportuna, educación familiar y la promoción de hábitos saludables.

"Seguiremos trabajando para ver más niños felices sin caries dental. Nuestra gestión reafirma su compromiso con la salud bucal, priorizando la inversión en prevención y promoción a nivel nacional", señaló Velasco

Dicha jornada, más allá de ser informativa, permitió consolidar el trabajo del Ministerio de Salud, las regiones, universidades y el Colegio Odontológico del Perú.

¿Cuáles son las acciones que se destacaron frente a esta problemática?

Entre las principales acciones se destacan la promoción del cepillado con pasta dental con flúor, la reducción del consumo de azúcar y el acceso oportuno a servicios odontológicos.

MINSA recalca la importancia del cepillado de dientes desde temprana edad

Dichas iniciativas de prevención fueron las mencionadas en el Día Nacional de la Promoción y Protección Bucal Infantil, según lo establecido por la Ley N°31504 que tiene como estrategia cerrar brechas en la salud preventiva.

Algunos de los especialistas que participaron el el desarrollo de esta jornada fueron e Dr. Constantino Vila, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la Dra. Raquel Molfino Jara, directora ejecutiva de la Dirección de Salud Bucal y el Dr. José Rojas Rueda, decano nacional del Colegio Odontológico del Perú, junto a otras autoridades del sector salud.

Finalmente, su presencia reafirmó la importancia de articular esfuerzos institucionales para fortalecer las acciones de prevención, promoción y atención en salud bucal, en beneficio de la población, especialmente en comunidades que requieren mayor acceso a servicios oportunos y de calidad.