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¡Atención! Estos celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

Diversos modelos de iPhone, Android y Smart TV perderán la capacidad de instalar o ejecutar la plataforma de streaming a partir del 1 de abril. Conoce en esta nota la lista de dispositivos.

Estos celulares se quedarán sin Netflix
Estos celulares se quedarán sin Netflix Composición Exitosa

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 25/03/2026

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Desde el 1 de abril de 2026, Netflix dejará de funcionar en numerosos modelos de iPhone y Android. Esta medida responde a que dichos equipos ya no cuentan con las actualizaciones de sistema operativo necesarias para cumplir con los requisitos mínimos de la plataforma.

Si tienes uno de estos modelos, ten en cuenta que esto también aumenta la vulnerabilidad de tu equipo ante virus y limita el rendimiento de otras herramientas que ya no podrán actualizarse

Entre los criterios técnicos determinados por Netflix, solo los smartphones con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores podrán continuar utilizando la aplicación.

¿Qué modelos Android y iPhone no podrán ejecutar la aplicación?

El cambio afecta a teléfonos Android de diferentes marcas. Modelos populares de este segmento, como Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2, Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3, dejarán de tener acceso a Netflix.

Se trata de modelos que fueron lanzados entre 2011 y 2014 que han dejado de contar con soporte oficial hace años. Al no recibir parches de seguridad ni nuevas versiones de software, estos equipos son más vulnerables y presentan fallas de compatibilidad con las aplicaciones modernas

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En dispositivos Apple, los teléfonos iPhone del modelo X hacia abajo ya no son elegibles para iOS 17.0 u otras versiones superiores de sistema distribuido por la compañía, así que quedan fuera de los dispositivos autorizados para descargar o mantener Netflix operativo.

Netflix dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de marzo de 2026: revisa la lista completa - Infobae

¿Qué modelos de televisores no podrán ejecutar la aplicación?

Modelos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, sumado a televisores de marcas como Panasonic y LG fabricados antes de 2015 y toda la línea Samsung Smart TV serie EOS producida entre 2012 y 2015 serán dados de baja.

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Asimismo, la restricción incluye varias versiones de la serie Bravia de Sony, identificadas por códigos como KDL, XBR, W95 y X95, los cuales quedarán imposibilitados de ejecutar o actualizar la aplicación.

¿Qué hacer si Netflix ya no es compatible con tu celular o televisor?

Los usuarios afectados suelen recibir mensajes como "Esta app no es compatible con tu dispositivo" o "Netflix ya no está disponible en este dispositivo".

El mensaje suele indicar que el dispositivo ha dejado de cumplir con los requisitos técnicos que exige Netflix para funcionar de forma segura y eficiente. 

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En estos casos, la primera pauta consiste en reiniciar el dispositivo para descartar un error temporal. Si el problema persiste, la descarga de la aplicación desde Google Play Store queda bloqueada.

En los televisores, el mensaje de incompatibilidad implica que la aplicación dejó de estar disponible para ese modelo o dejó de recibir actualizaciones. Ante esta situación, una de las opciones es renovar el televisor.

Para quienes prefieren mantener su televisor, existe la posibilidad de adquirir dispositivos externos, como Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o Roku TV. Estos dispositivos externos se conectan al televisor a través de un puerto HDMI y permiten acceder a Netflix y otras plataformas streaming

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