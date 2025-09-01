RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Salud
Proteína natural

¿Quieres más músculo y fuerza? Olvídate de las lentejas o garbanzos: Este alimento tiene el triple de proteína

Lentejas y garbanzos están bien, pero hay un alimento que los supera en proteína y absorción. Te contamos cuál es y cómo incluirlo en tu dieta para ganar músculo más rápido.

Superalimento que ayuda a aumentar tu masa muscular y fuerza.
Superalimento que ayuda a aumentar tu masa muscular y fuerza. (Infobae)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 01/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Muchos aún no lo incluyen en su dieta diaria, pero este alimento ancestral supera a la mayoría de las legumbres en contenido proteico. Descubre cuál es y por qué lo usan quienes entrenan para ganar músculo sin suplementos.

Alimento que te ayudará a ganar masa muscular

Cuando se trata de ganar masa muscular, todos piensan en carne, huevos, lentejas o garbanzos. Pero hay un alimento que supera a muchos de ellos en cantidad de proteína por porción, y sigue siendo ignorado por la mayoría: la quinoa o quinua.

Este cereal viene de los Andes y lleva décadas instalado en la gastronomía internacional. La quinua, también conocida como "oro blanco" se convierte en un alimento crucial si se cuenta con una proporción proteica por cada 100 gramos: del 15 al 20 porciento.

A diferencia de otros granos o legumbres, su proteína es de alta biodisponibilidad, lo que significa que el cuerpo la absorbe y utiliza mejor.

Y no solo eso: también es rica en hierro, magnesio, zinc y fibra, nutrientes fundamentales para el rendimiento físico y la recuperación muscular. Además, se convierte en un antioxidante que ayuda a combatir el envejecimiento de la piel y ayuda a bajar el colesterol malo.

¿Quieres mejorar tu memoria y vivir más tiempo? Este alimento con vitamina B podría ser clave para tu salud
Lee también

¿Quieres mejorar tu memoria y vivir más tiempo? Este alimento con vitamina B podría ser clave para tu salud

La quinua y sus beneficios para tu salud

Incluso, la NASA seleccionó este alimento para sus viajes especiales de larga duración. Según explica la farmacéutica y nutricionista Salena Sainz, a '20minutos', "fue la NASA quien impulsó la fama de este grano, gracias a su composición excepcional que equilibra proteína, grasa y carbohidratos".

  • Proteína completa: apta para veganos y vegetarianos que entrenan fuerza.
  • Energía sostenida: aporta carbohidratos complejos de liberación lenta.
  • Libre de gluten: ideal para personas con intolerancia o sensibilidad.
  • Versátil y fácil de preparar: en ensaladas, bowls, hamburguesas vegetales o como sustituto del arroz.

La quinoa o quinua también es una excelente fuente de vitaminas B, C y E, que mejoran el desarrollo cerebral y es crucial para el sistema nervioso y la producción de neurotransmisores. Pero eso no sería todo, ya que ayuda a la digestión, colabora en la producción de colágeno y es antiinflamatorio.

¿Cómo incluirla en tu dieta?

Este alimento puede ir en ensaladas, por ejemplo, con arándanos, manzana y nueces. También puede ir junto a yogures y batidos de fruta, pero para quitar el amargor, puedes remojarla antes de consumirla. Hay mil maneras de sacarle partido y cuidar tu salud al mismo tiempo.

¿Se puede perder peso caminando?: Esta es la respuesta que la ciencia halló en la genética
Lee también

¿Se puede perder peso caminando?: Esta es la respuesta que la ciencia halló en la genética

Si deseas poder balancearla con otros ingredientes, puedes acudir a tu nutricionista o médico de cabecera y así incluirla en tu dieta diaria para obtener buenos resultados.

De esta manera, se reveló que la quinua, conocido en el mundo como el 'oro blanco' es un alimento con mucha proteína que ayuda a ganar masa muscular y fuerza.

Temas relacionados alimento bienestar fuerza músculo proteína Quinua Salud

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA