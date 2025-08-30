30/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Aunque no hay un solo alimento o suplemento que garantice una memoria perfecta o longevidad, una dieta balanceada rica en vitaminas del grupo B, junto con un estilo de vida saludable, puede marcar una gran diferencia. Conoce aquí el alimento que sería clave para tu bienestar.

¿Qué alimento es rico en vitamina B?

Una alimentación equilibrada y variada es fundamental para la prevención de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas, según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es por ello, que se recomienda incluir en tu dieta alimentos ricos en vitaminas como del grupo B, que desempeñan un papel fundamental en muchas funciones del cuerpo, entre ellas el mantenimiento de la memoria y la salud cerebral. Un producto destacado en este sentido es la jalea real, rica en nutrientes esenciales, como vitamina B5, B6, B8, ácido fólico, minerales como calcio, hierro y zinc, y antioxidantes.

Un informe del Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza señala que la jalea real es una sustancia secretada exclusivamente por las abejas nodrizas, destacando por su elevado contenido de proteínas. Por otro lado, un estudio publicado en el portal del Ministerio de Agricultura de España, afirmó que el consumo de dicho alimento mejora el metabolismo basal y proporciona al organismo factores antibióticos que contribuyen a la salud general.

Jalea real: beneficios y usos que debes conocer para el cuidado de tu salud.

Beneficios del consumo de la jalea real

Pero no todo queda ahí, ya que los nutricionistas y especialistas en alimentación destacan que su consumo "estimula la actividad sexual" y resulta beneficioso ante situaciones de "desgaste físico o mental intenso". Entre otros de los beneficios que se destacan gracias a este alimento, rico también en proteínas y aminoácidos, son los siguientes:

Mejora la memoria y función cognitiva: Gracias a su alto contenido en vitamina B y otros nutrientes se convierte en un aliado para quienes desean mantener su mente activa con el paso de los años.

Gracias a su alto contenido en vitamina B y otros nutrientes se convierte en un aliado para quienes desean Aumenta la energía y combate la fatiga : Se cree que sus propiedades pueden ser útiles para combatir la fatiga y mejorar el rendimiento físico y mental.

: Se cree que sus propiedades pueden ser útiles para combatir la fatiga y mejorar el rendimiento físico y mental. Fortalece el sistema inmune: Debido a su alto contenido de minerales y vitamina C protege el cuerpo contra diversas infecciones.

Debido a su alto contenido de minerales y vitamina C protege el cuerpo contra diversas infecciones. Propiedades antioxidantes: Ayuda a combatir el envejecimiento celular y a mantener la piel y los órganos saludables a largo plazo.

Efecto neuroprotector frente a enfermedades neurodegenerativas y "contribuye a la longevidad", según un informe del grupo PARK de la Universidad de Extremadura.

Jalea real, alimento rico en vitamina B: Clave para la longevidad y protección neurológica.

¿Cómo incorporar jalea real en tu dieta?

Las personas que deseen incorporar esta jalea real a su dieta diaria pueden elegir tomar una pequeña cucharadita de este alimento de forma sublingual en ayunas durante las primeras horas de la mañana.

Sn embargo, recuerda que aunque es un producto natural, siempre es importante consultar a un médico o especialista antes de comenzar un suplemento nuevo, especialmente para quienes tienen alergias a los productos de la colmena o condiciones de salud preexistentes.

De esta manera, se reveló la jalea real, un alimento que pocos lo consumen, se convertiría en una fuente poderosa de vitamina B que mejora la memoria y podía contribuir a una vida más saludable.