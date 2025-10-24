San Borja: Taxista muere atropellado tras reclamo a chofer de bus en la Panamericana Sur

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista murió atropellado por un conductor de transporte público tras una discusión en la carretera Panamericana Sur a la altura del distrito de San Borja. El chofer del bus huyó tras el atropello.

Taxista fue embestido por chofer de bus

Una discusión entre un taxista y un chofer de bus de transporte público terminó en desgracia en el kilómetro 5 de la Panamericana Sur luego de que el altercado entre ambos conductores motivara un atropello a plena luz del día.

El hecho ocurrió el pasado martes 21 de octubre cerca a las 17:00 horas a la altura del puente Pentagonito en San Borja. Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron el momento cuando el taxista identificado como Víctor Albines Mechato adelanta su taxi frente a un bus de transporte público para reclamarle al chofer del vehículo por romper su retrovisor.

El agraviado bajó de su taxi, encaró al conductor de transporte público y regresó hacia su herramienta de transporte. Sin embargo, el chofer de bus aceleró y acercó su vehículo para atropellar a Albines Mechato tras la discusión, como se observa en los registros visuales.

El chofer del bus identificado como Cristian Luis Rodríguez Rojas quien huyó tras atropellar al mayor de edad sin importarle la gravedad de sus actos. "El bus se dio a la fuga tras atropellar a mi papá", denuncia la hija de la víctima para América Noticias.

El taxista adelantó al bus y bajó a reclamarle al chofer por haberlo chocado y roto su retrovisor lateral. Discuten. Cuando regresa a su auto, el bus avanza por su costado y lo aplasta contra su vehículo hasta matarlo. Ocurrió en la Panamericana Sur. Es el Perú del 2025. pic.twitter.com/2MHbl3241v — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) October 24, 2025

Familiares exigen justicia

Varios metros más adelante, el conductor de bus fue atrapado en inmediaciones del Puente Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores. El sujeto fue capturado y permanece con detención en flagrancia por 48 horas en la División Policial Este 1 en San Borja. La familia exige justicia y esperan que las autoridades no liberen al transportista. "Puede quedar el libertad esta persona", señaló la defensa legal de la familia.

Por su parte, la esposa de la víctima exige contó que su esposo tenía 40 años en el servicio de taxi. "Todo está a la vista y hay testigos", señaló la viuda. La investigación se encuentra a manos del Depincri San Borja a la espera de justicia tras el atropello de Víctor Albines.