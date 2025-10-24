Ex Sporting Cristal gritó campeón en Europa: Alzó título y clasificó a la próxima Champions League

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un canterano y referente en los últimos años con Sporting Cristal consiguió su primer éxito en Europa. Pese a que el equipo de donde salió no la pasa bien en la Liga1, a título personal él atacante ha tenido una realidad distinta y gritó campeón a dos fechas, consiguiendo la clasificación a la fase previa de la Champions League 2026-27.

¿Qué ex jugador de Cristal se coronó?

Se trata de Joao Grimaldo, el futbolista de la selección peruana que está a préstamo en el Riga FC de la Virsliga de Letonia. El cuadro de la capital letona empató sin goles como local ante FK Tukums 2000, resultado que le bastó para ser campeón. El ex 'celeste' fue de la partida en el compromiso válido por la jornada 34, siendo sustituido en el minuto 84'.

Aunque el equipo local dominó el encuentro, con los 23 remates que llegó a contabilizar, solo cinco de ellos fueron al arco, pero sin peligro real en el arco contrario. Sin embargo, la visita generó poco y no puso en peligro el punto que necesitaba para sentenciar la liga a su favor.

Con este resultado, el Riga FC le saca nueve puntos al Riga FS, que cuenta con un partido menos, pero por los resultados directos no lo podrá superar en la tabla. Este es el cuarto título para el cuadro de la capital de Letonia, quedando por detrás de los 15 que sumó el Skonto Riga hasta su desaparición en 2016.

El ex Sporting Cristal podrá sumar un título más, esta vez por la copa doméstica, al estar clasificado para la final del certamen. La definición ante el FK Auda se disputará el miércoles 29 de octubre (12:45 hora peruana). De ganar sería su tercera corona en esta competición.

La temporada de Grimaldo en Letonia

Llegado a cesión desde el Partizán de Belgrado, el jugador de 23 años ha completado 39 partidos en la campaña, con cinco goles y cinco asistencias. Su rendimiento le valió para estar nominado al mejor jugador de setiembre, el cual no llegó a ganar.

Tras no adaptarse al fútbol de Serbia, el canterano del Rímac decidió quedarse en el 'viejo continente', en una liga con menos exigencia, pero que le ha permitido tener regularidad.

Con el empate que obtuvo el Riga FC ante el FK Tukums 2000, Joao Grimaldo consiguió su tercer título como futbolista profesional y el primero en Europa. El ex Sporting Cristal disputaría la fase previa de la Champions League 2026-27 de permanecer en Letonia.