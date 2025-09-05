RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Confusión religiosa

Madre de familia rezaba cada día a estampita de Jorge Luna pensando que era un santo

Una madre de familia generó risas en TikTok tras revelarse que rezaba cada día a una estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo. La curiosa historia captó la atención de miles de usuarios.

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 05/09/2025

Lo que comenzó como una revisión cotidiana del altar familiar terminó convirtiéndose en un video viral cuando una joven descubrió que su madre rezaba diariamente a una estampita de Jorge Luna, pensando que era un santo. La escena sorprendió a los usuarios por lo insólito del hecho y desató todo tipo de bromas y comentarios en redes sociales.

Mujer rezaba a estampita de Jorge Luna

La hija fue quien se percató del curioso error cuando revisaba una repisa del hogar y notó que, entre las imágenes de la Virgen de Guadalupe y otras figuras religiosas de yeso, se encontraba una estampita impresa de Jorge Luna.

@zheiilatarazona26 San jorge el patrón de los marrones 🤪#hablandohuevadaschallenge #jorgueluna @Ají Causa ❤👨‍🍳 @Hablando Huevadas @Jorge Luna Oficial ♬ Funny - Gold-Tiger

"Mi mamá confunde a Jorge Luna con un santo y le reza todos los días", contó la joven en el video que rápidamente se volvió viral.

El hecho llamó la atención de los internautas no solo por lo insólito, sino también por la inocencia con la que la madre de familia había incorporado al conductor de Hablando Huevadas al ritual diario de oraciones.

El clip fue compartido en la cuenta de TikTok Zheila Tarazona (@zheiilatarazona26) y ya supera las 356.000 visualizaciones. Los usuarios no tardaron en comentar con experiencias similares o en bromear sobre la situación, destacando la semejanza que Jorge Luna tendría con figuras religiosas como San Martín de Porres.

Algunas de las reacciones más comentadas fueron: "Me hizo recordar cuando Doña Nelly le rezaba a Shrek", "Lo confundió con San Martín de Porres", "Para que no falte dinero y risas" y "Tranquilamente puede ser mi mamá".

Jorge Luna gana acusación de discriminación

En agosto, Jorge Luna informó a su audiencia que el Ministerio de Cultura (Mincul) lo absolvió de la denuncia por discriminación, presentada tras autodenominarse "marrón" en un comercial de chocolates. En el programa, el comediante contó que la investigación, iniciada en 2024, concluyó a su favor

"Ha pasado casi un año desde que el Estado decidió involucrarme en esta payasada y finalmente tenemos la respuesta sobre si soy culpable o no. Quiero decirles que yo, como persona que discriminé a mi propia persona, he quedado, por el bien de mis abogados, libre de la acusación de discriminación en mi contra", compartió entre risas.

La historia de la madre de familia que rezaba cada día a una estampita de Jorge Luna pensando que era un santo se volvió viral en TikTok, despertando la risa, asombro y comentarios curiosos de miles de usuarios.

