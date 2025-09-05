Pastor genera críticas tras pedir a un fiel que le entregue su terreno como prueba de fe

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un pastor evangélico ha sido duramente criticado tras la difusión de un video en el que se le escucha pidiendo a un fiel que entregue su terreno como prueba de fe. El hecho ocurrió en Honduras, se compartió en TikTok y rápidamente se volvió viral, generando una ola de indignación en redes sociales.

Pastor pide a un fiel que le entregue su terreno

En las imágenes, compartidas por la cuenta @ecuadortvok, se aprecia al pastor dirigiéndose a un hombre que permanecía en silencio, escuchando con atención. El líder religioso le asegura que fue Jesucristo quien le otorgó la vida y la bendición de tener una familia, por lo que debía corresponderle entregándole sus tierras.

"Dios me habló anoche y me dijo: 'Dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora, si él me regala ese terreno'. Él entregando el terreno solo se quedará con US$ 130.000, pero si me lo entrega yo le doy US$ 500.000. Solo si puede tener la fe de creer", se le oye decir al pastor.

Mientras el fiel dudaba en responder, el pastor no se detuvo y lo presionó con frases que buscaban hacerlo sentir culpable por no aceptar en el momento.

"¿Qué quieres? ¿Dinero o la bendición de Dios? (...) Quiero tus papeles y quiero el terreno, ahora ¿Estás listo? Ahora dile que yo le he pedido el terreno ¿Cómo puedes querer venderle algo a Dios, si él te dio todo?", continuó.

Reacciones en redes sociales

El video no tardó en viralizarse y desatar una ola de críticas en TikTok y otras redes sociales. Miles de usuarios consideraron que el pastor evangélico estaba abusando de la fe de su comunidad para enriquecerse a costa de sus bienes.

"Duele ver la inocencia del señor", "Cárcel para ese hombre", "Se está aprovechando de los fieles", "Utilizan el nombre de Dios en vano", "Ojalá el pobre hombre no se haya dejado engañar y no haya regalado su terreno", "Esto debe ser visto por autoridades competentes, es un asalto en toda la extensión de la palabra", fueron algunos de los comentarios.

El incidente ocurrido en Honduras, donde un pastor solicitó a un fiel la entrega de su terreno como prueba de fe, se viralizó rápidamente en TikTok. La grabación dejó en evidencia cómo el religioso presionó al hombre y despertó críticas masivas en redes sociales.