¡Fiesta de lujo! Quinceañera se vuelve viral por tener a Belinda, J Balvin y más famosos como invitados

09/03/2026

Las fiestas de 15 años en varios países de Latinoamérica son muy esperadas y suelen celebrarse a lo grande. Sin embargo, una joven llamada Mafer llevó esta tradición a otro nivel al tener como invitados a famosos cantantes como Belinda y J Balvin, además de una reconocida presentadora que animó su fiesta.

Los quince años de Mafer en México

La jovencita se volvió viral en redes sociales luego de que se difundieran videos donde la presentadora Galilea Montijo se luce entrevistando a los invitados y a la propia quinceañera. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Belinda también apareció para cantarle "Feliz cumpleaños". La artista incluso voló desde España para asistir al evento.

La celebración alcanzó su punto más alto cuando, repentinamente, en el gigantesco escenario que habían armado apareció J Balvin para interpretar algunos de sus éxitos y hacer bailar a todos los invitados. La quinceañera tampoco pasó desapercibida, pues lució un vestido inspirado en un famoso diseño de la casa de moda Christian Dior.

Los internautas no tardaron en reaccionar ante la lujosa celebración y muchos comenzaron a llamarla "la fiesta del millón de dólares", debido a la enorme cantidad de dinero que el padre de la joven habría invertido para reunir a varias celebridades en una sola noche.

Cabe resaltar que la fiesta se realizó en Villahermosa, capital del estado de Tabasco. El lugar fue decorado con una temática inspirada en Nueva York. El padre de la joven la acompañó durante toda la velada y se mostró muy orgulloso. Según la prensa mexicana, sería un empresario vinculado al sector petrolero y también productor y exportador de cacao.

¿Cuánto cobran Belinda y J Balvin por concierto?

Contratar a estrellas internacionales para una fiesta privada puede costar cifras millonarias. La cantante Belinda, por ejemplo, suele cobrar alrededor de 500 mil dólares por un show exclusivo. Esta tarifa puede variar según el lugar del evento, el equipo técnico requerido y los gastos de traslado y producción.

En el caso del colombiano J Balvin, el precio es mucho más alto. Distintos reportes del mundo del espectáculo señalan que su presentación en eventos privados puede alcanzar hasta 4 millones de dólares, especialmente cuando se trata de shows con gran producción y logística internacional.

Es así que, estas cifras ayudan a entender por qué fiestas como la de la quinceañera mexicana Mafer generaron tanto impacto en redes sociales. Solo contratar a Belinda y J Balvin podría representar más de 4.5 millones de dólares, sin contar escenario, luces, sonido, transporte, hospedaje y el pago del equipo que acompaña a cada artista.