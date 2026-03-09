Familia lleva arroz con pollo para almorzar en la playa, pero pasa algo inesperado: "¿Y ahora qué van a comer?"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Llevar comida a la playa es una costumbre de muchas familias peruanas, especialmente si son numerosas. Una familia no tuvo mejor idea que preparar un rico arroz con pollo para disfrutar de un agradable día de playa, pero tuvieron un incidente y su almuerzo terminó casi completamente regado en la arena. El caso se volvió viral y desató un intenso debate en redes sociales.

Familia se queda sin comida en día de playa

Un video que se había difundido en redes sociales muestra el preciso instante en que el cooler donde una familia de aproximadamente ocho personas había llevado arroz con pollo se cayó de costado, provocando que toda la comida quedara arruinada en la arena. Aunque uno de los integrantes de la familia intentaba recuperar lo más posible, parecía que su almuerzo estaba perdido.

Varios integrantes de la familia lo tomaron con humor y se estaban riendo de lo sucedido, aunque otros tenían un rostro de preocupación, presuntamente por no saber qué iban a comer en ese día de playa. Incluso se puede ver cómo una de las mujeres intenta recuperar las piezas de pollo de entre la arena.

Reacción en redes sociales

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios. En la publicación se generó un intenso debate sobre las familias que llevan comida preparada a la playa y que muchas veces dejan desperdicios, generando gran contaminación y alterando el ecosistema.

"Qué ganas de llevarte tu comida a la playa, deberían disfrutar y comer en su casa", "¿sabían que en la playa también hay restaurantes?", "cuando era niña yo también llevaba comida con mi familia, pero recogíamos todo. El problema no es llevarla, es la falta de educación y valores", "pobrecitos, deberían habilitar una zona de comidas en algunas playas, obviamente alejadas de la zona, porque los restaurantes tienen precios muy caros", " Espero que se hayan llevado el resto en una bolsa y no lo hayan enterrado", fueron los comentarios que generaron un debate.

Es así que, el incidente, que quedó registrado en video, rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron la escena con humor, otros aprovecharon para debatir sobre la costumbre de llevar comida preparada a la playa. Varios comentarios también señalaron la importancia de recoger los residuos y evitar dejar desperdicios, para así cuidar el ambiente y no afectar el ecosistema marino.