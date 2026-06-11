Reconocido chef expone a influencer que quería comer gratis en su restaurante: "Ni Bad Bunny me pidió eso"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una nueva polémica relacionada con los influencers y las colaboraciones comerciales se volvió viral en redes sociales. Esta vez, el protagonista fue un reconocido chef que decidió exponer públicamente la propuesta que recibió de parte de un creador de contenido que buscaba obtener una comida gratuita a cambio de publicaciones en sus plataformas digitales. El caso desató un intenso debate entre usuarios sobre el verdadero valor de este tipo de intercambios.

Chef expone a influencer que que quería comer gratis

La historia fue revelada por el chef mexicano Édgar Núñez a través de su cuenta de X. El empresario gastronómico, conocido por liderar restaurantes de prestigio en Ciudad de México, compartió capturas de pantalla de una conversación que sostuvo con el representante de un influencer colombiano que planea viajar al país para asistir a un partido de su selección durante el Mundial 2026.

Según los mensajes difundidos, el mánager explicó que representaba a un creador de contenido con audiencia en varios países de Latinoamérica. La propuesta consistía en realizar una colaboración que permitiera mostrar experiencias gastronómicas a sus seguidores. Para ello, solicitaba un almuerzo o cena para dos personas a cambio de publicaciones en redes sociales y menciones dentro de futuros contenidos sobre la ciudad.

El representante destacó además que el influencer se enfoca en experiencias de lujo y recomendaciones exclusivas, por lo que su contenido, según indicó, no suele percibirse como publicidad tradicional. Sin embargo, antes de aceptar cualquier acuerdo, el chef pidió mayores detalles sobre la propuesta y terminó confirmando que se trataba de un canje por alimentos y atención en el restaurante.

Generó controversia en redes sociales

La respuesta del cocinero no tardó en llegar. Con un tono directo y sarcástico, rechazó la oferta y dejó claro que no estaba interesado en proporcionar servicios gratuitos a cambio de exposición digital. Su comentario rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, quienes comenzaron a compartir la publicación y a debatir sobre los límites entre la promoción en redes y el aprovechamiento de negocios.

"Ya tenemos con los gorrones de México, no necesitamos de otro país. Buen intento (...) Ni cuando vino Bad Bunny me pidió de tragar gratis. Hasta su disco me mandó. Y un don nadie que tiene menos seguidores que mi gato quiere venir a comer gratis a mi restaurante", le respondió.

Chef expone a influencer que quería comer gratis

La controversia aumentó cuando el chef reveló que, tras rechazar la propuesta, recibió un insulto por parte del representante del influencer. Lejos de quedarse callado, respondió públicamente y afirmó que incluso figuras de fama internacional nunca le habían solicitado comida gratis. Días después, también aclaró que no tiene inconvenientes con los creadores de contenido que pagan sus consumos y generan material para sus plataformas, siempre que respeten la experiencia de los demás clientes.