Turista ecuatoriano queda sorprendido con servicio de tarjetas del Metropolitano: "Simple, rápido y sencillo"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un turista ecuatoriano sorprendió al afirmar que el servicio de compra de tarjetas para utilizar el Metropolitano es muy eficiente, en comparación con los servicios de transporte similares que existen en su ciudad, Quito. El joven se mostró sorprendido al obtener una tarjeta nueva en pocos segundos y sin tanto trámite, haciendo una gran comparación con el transporte en su país.

Turista elogia el servicio del Metropolitano

El joven, llamado André, publicó un video mostrando su recién adquirida tarjeta del Metropolitano y destacó que pudo conseguirla de forma rápida, en una máquina automática y sin la presencia de una persona que lo atienda. "Aquí algo que parece estar a años luz de lo que tenemos en Quito", indicó.

André explicó que la máquina vende la tarjeta y que el dinero sobrante lo cargan como saldo. Además, señaló que realizó todo el proceso en aproximadamente 20 segundos. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando hizo una comparación con el transporte público que existe en su ciudad, afirmando que es un proceso largo y complicado obtener una de las tarjetas.

"En Quito, para tener una tarjeta del bus o metro subterráneo, toca crear un usuario, dar los datos, la cuenta bancaria y tarda un montón de días; en cambio, aquí en 20 segundos, mientras que en Quito demora 20 días", dijo muy sorprendido.

Reacción de los internautas

Los comentarios no se hicieron esperar y varias personas resaltaron que actualmente ya se pueden hacer recargas en las tarjetas del Metropolitano a través de billeteras digitales como Yape o Plin, mientras que otros se mostraron sorprendidos de que nuestro sistema de transporte esté adelantado al de otros países de la región.

"Jamás compartes a Quito con la ciudad de los reyes, Lima", "Y te faltó decir que puedes recargarlas con Yape y Plin", "Y eso que estamos atrasados, debería ser solo con el teléfono", "Y eso existe desde hace 20 años".

Sin embargo, varios también aprovecharon el momento para resaltar las deficiencias del Metropolitano. "Pero al menos en Quito tienen aire acondicionado", "Es lo único rescatable; luego de pasear en el bus habrá un cambio de opinión", "Al menos tienen buses subterráneos; aquí todo el tráfico está colapsado", expresaron.

Es así que, el video generó debate en redes sociales y abrió la discusión sobre las diferencias en los sistemas de transporte de ambos países. Mientras algunos destacaron la eficiencia del Metropolitano, otros recordaron que aún existen fallas por mejorar. Sin duda, la comparación no pasó desapercibida entre los usuarios.