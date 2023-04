"No se lo merece": Joven es criticada por comprar una casa a sus 21 años

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes han optado por convertirse a tiempo completo en influencer y creadores de contenidos en distintas redes sociales como Facebook y TikTok, algunos por entretenimiento, pero otros para poder generar ingresos económicos.

Es así como un video publicado por Katylee Bailey, en su cuenta @k4tyl33 en la plataforma china de TikTok, causó controversia porque se ve a la joven celebrar entusiasmada la compra de una casa a sus 21 años de edad, gracias a los ingresos que obtuvo como influencer.

"El mayor logro de mi vida"

La joven relata que dejó la universidad cuando logró reunir el suficiente dinero para adquirir una vivienda y mejorar su calidad de vida. Gana más de mil dólares por video publicado. En el clip se la ve sosteniendo una botella de champán con confeti dentro para celebrar.

Algunas personas han tenido un problema particular con ella por jactarse de su hogar. "Es muy triste que las personas que menos trabajan obtengan esto, y las personas que arriesgan su vida apenas pueden pagar la calefacción", criticó uno. Mientras que otro reveló: "trabajo a tiempo completo en el cuidado y me quedan 25 años en mi hipoteca, muestra la diferencia en el pago de las industrias".

Ante la ola de críticas, la joven subió un nuevo video donde pedía disculpas por si sus seguidores malinterpretaron sus palabras al tratar de celebrar uno de los logros que tanto deseaba en la vida.

"Solo me siento orgullosa de mí misma"

"Solo quería venir aquí para decir que lo siento por cualquiera que sienta que me estoy jactando de lo de la casa. (...) Sí, el sistema está absolutamente jodido, nunca entenderé el hecho de que he tenido tanta suerte. Sé que hay mucha gente por ahí que trabaja duro. Realmente tuve suerte con las redes sociales. (...) Pero créanlo o no, por mucho que algunos de ustedes no quieran entender esto, en realidad trabajo y déjenme decirles algo, las redes sociales son mentalmente agotadoras. Así que poder lograr algo tan grande a los 21 años, estoy muy agradecido", manifestó la joven influencer entre sollozos.

"No hagas caso a las críticas": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video publicado en TikTok generó 3,5 millones de visitas y cientos de comentarios de personas que se mostraban a favor de la joven, mientras que otros criticaron que celebrara "algo que ganó sin esfuerzo".

"Wow, no te sientes ahí y te disculpes por algo que tú misma has logrado. Deberías estar orgullosa y todos también", "¡Bien por ti! No puedo creer algunos de los comentarios negativos. Estoy arruinado, pero aún puedo ser feliz por los demás", "no le quites el brillo a tu propio logro, te lo ganaste, nadie más", "tienes permitido presumir y estar orgullosa de ti misma y de todo lo que estás logrando", "es tan triste que tengas que disculparte por lograr algo maravilloso", "todo son celos, lo estás haciendo increíble y deberías estar muy orgullosa", "nadie debería hacerte sentir así", fueron algunos de los comentarios en favor de Katylee.