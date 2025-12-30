30/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un video ha causado polémica en las redes sociales. Una pareja de novios decidieron no ofrecer alcohol en su lujosa boda a sus invitados alegando que ello era solo "para pobres".

Celebran boda sin ofrecer alcohol

Muchas parejas deciden dar el siguiente paso en su relación: ¡casarse! Por ello, no dudan en escatimar en gastos para que la ceremonia sea la mejor de todas, compartiendo con amigos, familiares y seres más cercanos a ellos. Sin embargo, unos novios dejaron a sus invitados desconcertados con un inesperado anuncio.

Pues bien, de acuerdo al material difundido, se puede apreciar que una pareja está emocionada por haberse dado el "sí" en el altar, en una ceremonia religiosa. Tras culminar el evento, un amigo de los recién casados se les acerca y les hace una pregunta por darse cuenta de que habría roto con un acto convencional o que en otros matrimonios realizan: incluir bebidas alcohólicas como parte central de la celebración, desde el brindis hasta la barra libre.

"¿Y el alcohol?, ¿dónde está el alcohol?", fue la pregunta que inició el debate. Rápidamente y entre risas, la pareja de novios precisó: "No hay alcohol, eso es de pobres", generando fuertes cuestionamientos en las redes sociales donde se viralizó la escena.

¿Boda lujosa en medio de la polémica?

Acto seguido, el amigo voltea la cámara hacia sí mismo y remata la broma diciendo: "Mi colega, el rico que no pone alcohol", dejando entrever que los novios no dudaron en invertir en el evento para que todos se diviertan en el mejor momento de sus vidas.

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y obtuvo cientos de reacciones. Los usuarios se dividieron entre quienes entendieron la respuesta como una broma y quienes la percibieron como un comentario desafortunado.

"Quien sabe divertirse no necesita alcohol", "su boda, sus reglas y fin de la discusión", "pero decir que es para pobres, estuvo de más", "se normaliza fiestas sin alcohol", "me parece excelente, el alcohol no es saludable", "no tenía que justificar para quién es el alcohol nada más hubiera dicho que no habría y fin a la conversación", expresaron en TikTok.

De esta manera, una pareja se volvió viral en redes sociales luego de que, a la salida de su ceremonia religiosa, confesara que en su boda no habría alcohol, dando a conocer el motivo detrás de su decisión.