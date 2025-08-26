'El peso de los residuos': Conoce la ingeniosa campaña que busca concientizar sobre el cuidado del medio ambiente

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

De acuerdo a organismos internacionales la crisis del plástico se ha convertido en uno de los mayores retos ambientales del siglo XXI. La acumulación de estos residuos no solo amenaza la biodiversidad marina y terrestre, sino que también repercute directamente en la salud humana. Ante dicha problemática, surgió una campaña de concientización en Marruecos.

La ingeniosa campaña marroquí

La agencia Boomerang Communication ha lanzado la campaña 'El Peso de los Residuos', una iniciativa que busca generar conciencia sobre el impacto que producen los desechos en la vida cotidiana. La propuesta combina creatividad y mensaje social para poner en evidencia la gran cantidad de basura que una persona puede acumular en poco tiempo y la importancia de gestionarla de manera responsable.

En tal sentido, la citada campaña fue realizada para la Asociación Bahri, como parte del Chbyka Summer Tour 2025, una iniciativa que recorre 30 playas de Marruecos para limpiarlas y educar sobre el impacto que reflejan las toneladas de basura recolectadas, comparándolas con animales de gran tamaño como elefantes, bisontes o hipopótamos.

Camapaña de concientización de la Asociación Bahri

Además, propone una mirada cercana al problema mostrar cómo pequeños actos cotidianos, como botellas de plástico, envolturas o latas, terminan acumulándose hasta convertirse en una carga ambiental que afecta a todos. De esta manera, la campaña busca conectar emocionalmente con el público y motivarlo a ser parte activa de la solución.

El objetivo de esta campaña

Con 'El peso de los residuos', la Asociación Bahri tiene como objetivo principal promover cambios en los hábitos de consumo. De esta manera, se incentiva a las personas a la reducción del uso de plásticos, el reciclaje y la incorporación de materiales biodegradables.

Asimismo, la campaña resalta que lograr un consumo responsable y un entorno sostenible en la actualidad no solo depende de este tipo de organizaciones sino de todos los ciudadanos y de los gobiernos.

¿Qué es la Asociación Bahri?

La Asociación Bahri es una asociación marroquí que se fundó en 2010 por el influyente y emprendedor social Saad Abid, quien se dedica al activismo. En la actualidad cuenta con varios voluntarios y participantes que realizan actividades de limpieza en las playas de Casablanca y en todo el territorio de Marruecos.

De esta manera, una novedosa campaña en Marruecos llamada 'El peso de los residuos' se ha vuelto viral porque busca concientizar sobre la problemática de la contaminación y gran magnitud de impacto a través de la comparación con animales grandes como elefantes, bisontes o hipopótamos.