¿El contacto con alienígenas está cerca?: Estudio revela dónde buscar civilizaciones extraterrestres

La existencia de los extraterrestres continúa aún siendo un misterio para la humanidad. Desde hace décadas el ser humano ha mirada al cielo en búsqueda de señales que comprueben que no estamos solos. Ahora, un reciente estudio propone una vía inesperada para tener contacto con estos seres.

Una investigación ardua

Una investigación desarrollada por la Universidad Estatal de Pensilvania y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha logrado descifrar la manera en que nos pongamos en comunicación con los alienígenas. Los expertos han planteado analizar cómo nosostros mismos enviamos mensajes a las naves que exploran el sistema solar para comprender de qué forma podrían llegarnos ecos de otras civilizaciones.

El citado trabajo científico, presentado en la reunión anual de la Royal Astronomical Society, se encuentra liderado por el astrofísico Pinchen Fan, quien tras arduos 20 años (de enero de 2005 hasta enero de 2025) revisó registros de la Red Espacial Profunda (DSN) de la NASA, la cual es una infraestructura que conecta la Tierra con misiones interplanetarias desde antenas ubicadas en California, España y Australia.

En tal sentido, Pinche Fan, del Eberly College of Science, sostiene que un planeta como Marte no bloquea completamente este tipo de transmisiones. Debidoa a ello, cabe la posibilidad de que una civilización se encuentre en la trayectoría, esta podria ser la que intercepte el remanente de las ondas. En esa línea, la premisa lleva un punto clave: Tal vez deberíamos buscar a los alienígenas en lugares donde los mundos se alinean y las señales pueden ser captadas de manera más fácil.

Transmisiones desde la Tierra a Marte

Las probabilidades

Gracias a este estudio se logró hallar que el 79% de las transmisiones se suscitan dentro de un margen de apenas cinco grados del plano orbital terrestre. Además, nuestra huella radioeléctrica se concentra en trayectorías muy específicas.

Frente a este panorama, Marte se presenta como el destino más significativo. Cuando el 'planeta rojo' se alinea con la Tierra las comunicaciones se intensifican y la probabilidad de interceptar nuestras emisiones llegan al 77% de probabilidades.

Futuro prometedor

El panorama de cara al futuro se avizora prometedor. debido a que el telescopio espacial Nancy Grace Roman permitirá ampliar el rango de exoplanetas observables, lo que aumentará las oportunidades para aplicar esta estrategia. Mientras las señales de radio siguen siendo la huella más visible de la actividad tecnológica humana.

