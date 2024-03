Hombre conduce con manguera de combustible conectada al auto: "¿Ahora son inalámbricos?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un hombre conducía su auto con total tranquilidad por una calle de Chile, a pesar de que aún tenía conectada la manguera con que llena el combustible.

Muchas personas no dudan en cuidar de sus vehículos como si se tratara de un tesoro que cuidar, por lo cual, hacen lo posible por cumplir con las fechas de su mantenimiento, mantenerlos limpios, comprar algunos objetos con que puedan decorarlos y colocarles la mejor calidad de combustible acorde a los modelos de sus autos.

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre parecía no haberse dado cuenta de que al lado de su auto aún tenía la manguera de combustible, como si esta hubiera sido arrancada del dispensador que se halla en un grifo.

El resto de conductores quedaron impresionados y los demás internautas no tuvieron reparos en dejas sus más peculiares reacciones en la famosa plataforma china hasta el punto de asegurar que se trataría "de un nuevo modelo de auto" que incluye Wi-Fi.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que les gustaría poder conseguir "ese nuevo modelo de auto" y así ahorrarse tiempo al hacer largas colas para llenar de combustible.

"El país está súper avanzado, ya ahí combustible inalámbrico", "es el nuevo Tesla que se carga con la carretera", "era piloto de avión, recargaba en el aire", "cuando no tenga para la gasolina no diré nada, pero habrá señales", "está en recarga", "no se alarme.. es un nuevo tipo de carro eléctrico.. ese cable que sobre sale genera energía por la fricción con el suelo.. tecnología papá", "frío de fríos, mi causa", "gasolina con Wi-Fi", "auto sustentable", "es otro level", "creo que no pagó", "ahora son inalámbricos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.