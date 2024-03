Peruano en SHOCK al conocer cine en Pakistán por insólita razón: "Sintió el verdadero terror"

Muchos jóvenes hacen uso de las redes sociales para compartir sus más insólitas experiencias y aventuras, como el caso de Oscar Curi, quien quedó en shock al conocer cómo es un cine de Lahore, Pakistán.

Al viajar a otro país se busca conocer sus costumbres, tradiciones, gastronomía y algunas de sus estructuras arquitectónicas y los sitios más turísticos que llaman la atención de todos.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el joven influencer y creador de contenido, comienza a señalar que se encuentra en una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero aún así, quería compartir con sus seguidores los tipos de películas que se proyectaban en las salas de un cine de esa localidad.

En la puerta se ven varias imágenes y al escoger una de ellas de la cartelera, procede a entrar a una sala y se da cuenta que las butacas se encuentran en pésimas condiciones, ya que algunas no cuentan con su cobertura completa.

Además, no habían muchos espectadores, pero aún así Oscar se mostraba emocionado por vivir una nueva experiencia en su vida. Sin embargo, todo cambia por completo cuando ve que un hombre estaba armado en el recinto. Alarmado por la situación, expresó su deseo de abandonar el lugar lo más pronto posible, consciente del peligro que representaba permanecer allí.

"Creo que ya nos tenemos que ir. Este lugar es peligroso. He visto a alguien con un arma. Me quiero ir de acá. Mejor me voy de aquí de una vez, ok. Ay, padre santo", se escucha decir al joven en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 3.4 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.