Hugo García responde a quienes se burlaron de su paternidad con 'trend': "Mi contador lo agradece"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García se volvió tendencia en TikTok durante la última semana, debido a que miles de usuarios se sumaron a un trend luego de que muchos empezaran a dudar de la paternidad del hijo que espera con Isabella Ladera. Ante ello, el ex chico reality decidió tomar con humor los videos e incluso hizo una reflexión al respecto.

Hugo García se burla de los 'haters'

Hace unas horas, Hugo abrió una caja de preguntas en Instagram y uno de sus seguidores le consultó sobre el trend que se hizo viral por burlarse de él. "¿Qué le dirías positivamente a las personas que te hicieron el trend de TikTok?", fue la pregunta.

García afirmó que no tenía nada negativo que decir al respecto, asegurando que "cada uno refleja lo que lleva dentro". Aseguró que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y, de forma irónica, agradeció a todas las personas que realizaron el trend, ya que lo habrían beneficiado.

"Gracias por el trend , mi engagement y mi contador lo agradecen" , dijo con un emoji de burla y superación.

El mensaje continúa con una reflexión. Hugo aseguró que él trabaja su mente y su cuerpo todos los días, pero hizo énfasis en que otras personas no se hubieran tomado el trend de la misma manera y podría afectarles negativamente en su autoestima.

"No todos tienen la misma fortaleza mental y, a veces, unos comentarios pueden hacer más daño del que imaginamos. Por eso siempre vale la pena ser un poco más empáticos", agregó.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

En un contexto donde hay gente que se está burlando del exintegrante de 'Esto es guerra' y asegurando que no sería el padre del bebé, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto donde posa sonriente agarrando su barriga.

Junto a dicha instantánea, la venezolana escribió lo siguiente: "Semana 20 bebé de mi alma". Con esto puso fin al misterio y se deduce que estaría en un poco más de la mitad del proceso de su embarazo, es decir, cerca a los cinco meses.

En tal sentido, vale mencionar que aproximadamente habría concebido a su hijo con Hugo García en octubre de 2025. Hay que recordar que días atrás los cibernautas crearon un trend donde se burlan de él y lo dejan mal parado, sin embargo, lejos de molestarse sumó a dicho viral.

Aunque el trend generó miles de comentarios en redes sociales, Hugo García dejó claro que prefiere tomarse la situación con humor. El influencer aseguró que atraviesa un momento muy feliz en su vida y aprovechó para recordar la importancia de tener empatía, ya que no todos reaccionan igual ante las críticas.