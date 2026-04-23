Joven se graduó junto a su gatita y enterneció las redes sociales: "Licenciada michi"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La ceremonia de graduación universitaria es un momento importante para los estudiantes en el que recibe el reconocimiento a todo su esfuerzo para lograr ser un profesional y ese paso importante en su vida es compartido con sus familiares, pero esta vez una joven boliviana no tuvo mejor idea que recibir su diplima acompañada de su gatita enterneciendo las redes sociales.

Un momento icónico en el que un gato se llevó los aplausos

Detrás de cada título universitario hay horas de esfuerzo, dedicación, desvelo y para la joven identificada como Adriana Rodríguez, durante todo este proceso estuvo acompañada por su compañera fiel: su gatita Milka.

Fue entonces que no la estudiante boliviana no tuvo mejor idea que acudir a la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Al escuchar su nombre, con la indumentaria acorde a la ocasión, traje y toga, se acercó al escenario principal del auditorio con su mascota en brazos para recibir el tan esperado reconocimiento.

El momento terminó por conmover a todos los presentes, quienes llenaron el recinto de aplausos al verlas celebrarlas este gran paso en su juventud. Allí posaron para lo fotografía respectiva mientras recibía su diploma convirtiendo una escena en algo inolvidable no solo para los protagonistas sino también para los presentes.

La joven explicó que su decisión tuvo un significado especial. Aseguró que su mascota estuvo presente durante largas jornadas de estudio, exámenes y momentos clave de su formación académica.

La formalidad del evento dio un giro entrañable y lleno de alegría cuando la voz del presentador resonó por los altavoces para nombrarla oficialmente como "Licenciada michi". La inesperada mención desató las risas y la simpatía de todos los asistentes.

Video se viraliza en redes sociales y causa furor en cibernautas

Más allá de generar diversas reacciones en la ceremonia de graduación, todo ello se trasladó a las redes sociales mediante un video que causó furoro en los cibernautas quienes dedicaron mensajes sobre la. ahora, popular mascota.

"Hasta un gato se graduó y yo nada", "Es un homenaje para aquellos animalitos que nos han acompañado en nuestro proceso para ser profesionales", "Fue la mejor", "Amo el acto de las personas con ese gran corazón", fueron algunos de los comentarios.

En un momento importante como es la graduación universitaria, una joven boliviana llamada Adriana Rodríguez, alumna de la Universidad Tecnológica Boliviana, no tuvo mejor idea que recibir su título en compañía de su gatita, su compañera fiel. El momento se viralizó y enterneció las redes sociales en las que los cibernautas dejaron diversos comentarios y reacciones.