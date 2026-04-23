Exreina de belleza es hallada sin vida en su exclusivo departamento: Esto se sabe sobre su muerte

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ha generado conmoción en México. La joven fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en su departamento en Polanco, Ciudad de México. El caso, rodeado de dudas y versiones contradictorias, es investigado como un posible feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, Carolina fue encontrada con impactos de bala en el cuerpo, siendo uno de ellos en la cabeza. Paramédicos acudieron tras una llamada de emergencia, pero al ingresar al inmueble confirmaron que ya no presentaba signos vitales, lo que evidenciaba la gravedad del ataque.

Un detalle que ha llamado la atención es que ni vecinos ni el vigilante del edificio escucharon detonaciones. Esta situación ha complicado las investigaciones iniciales, ya que no hubo alerta inmediata. Además, se confirmó que dentro del departamento estaban su esposo, su bebé de ocho meses y su suegra.

Su suegra estará implicada en el crimen

Las sospechas recaen sobre su suegra, Erika María, quien habría disparado contra la joven y posteriormente se dio a la fuga. Aunque el esposo de Carolina la denunció, hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía continúa evaluando distintas hipótesis, incluyendo la participación de personas cercanas.

En medio del dolor, Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, rompió su silencio. Contó que fue informada de la muerte un día después, mediante una llamada de su yerno. Según relató, él le aseguró que su propia madre era la responsable del ataque .

La madre también cuestionó el comportamiento del esposo, quien tardó en dar aviso a las autoridades. Según explicó él, su decisión estuvo motivada por el bienestar del bebé, temiendo que quedara desprotegido si era detenido. Sin embargo, esta versión ha generado más interrogantes que respuestas.

Asimismo, Reyna expresó su desconcierto al imaginar que el cuerpo de su hija permaneció en el lugar durante horas. Relató la angustia de no entender cómo pudo convivir con esa situación. También mencionó que los conflictos entre Carolina y su suegra eran comunes, aunque nunca pensó que escalarían a tal nivel.

Carolina Flores Gómez

¿Quién era Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez nació en Baja California y desde joven destacó en el modelaje. A los 18 años fue coronada Miss Teen Universe Baja California 2017, lo que la llevó a ganar reconocimiento. En los últimos años, compartía su vida en redes sociales, mostrando su pasión por la moda.

Más allá de su faceta pública, Carolina había formado una familia. Era madre de un bebé de ocho meses, a quien dedicaba gran parte de su tiempo. Su entorno cercano la describe como una joven soñadora, enfocada en construir un futuro estable junto a su hijo.

Es así que, su caso continúa en investigación, mientras su familia exige justicia. La trágica muerte de Carolina no solo deja un vacío irreparable, sino que también expone la urgencia de esclarecer los hechos. Su historia se suma a una larga lista de casos que claman respuestas y acciones concretas.