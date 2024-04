Joven reclama a su padre por no darle amor y solo dedicarse a trabajar: "El amor no es lo material"

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso donde un joven decidió romper su silencio y reclamarle a su papá porque se la pasaba trabajando y nunca le dio amor.

Muchos padres tratan de hacer un tiempo en sus vidas para sus hijos, y así demostrarles que siempre podrán contar con ellos. Sin embargo, algunos progenitores no pueden por distintos motivos.

¿Le faltó afecto en su niñez?

Un joven argentino identificado como Bob Macoy decidió que era momento de sacar a relucir su molestia y malestar que por muchos años sintió al ver que su papá no le dedicaba tiempo ni le daba el amor que tanto deseaba.

Al escuchar el reclamo de su hijo, el hombre de avanzada edad reaccionó con furia y no dudó en increparle que trabajaba tanto para que nunca le falte nada a su familia. Por ello, le exigió que le devolviera todos los regalos que le hizo si es que tanto le molestaban.

"Bueno entonces hacemos así, todas las cosas que yo puse a tu nombre, coche, casas, regalos que te hice, devuélvemelos y ponlos a mi nombre ya que vos dices que no te quiero...", exclamó el padre de Bob de forma eufórica.

Lamentó su sentir

Después de expresar su reclamo inicial, Bob enfatizó ante su padre que a lo largo de su vida nunca sintió que recibió muestras de amor, ya que su progenitor pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y enfocado siempre en traer dinero a casa.

"Papá vos siempre te ocupaste de trabajar, de trabajar, de trabajar pero nunca me diste una gota de amor, afecto, ningún consejo de amor, nada, nada de afecto me diste...", se escucha decir al joven en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de 350 mil reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar la situación del joven y en pedir que los padres tomen en cuenta que no todo en la vida es dinero sino también estar atentos en la educación de sus hijos y siempre demostrarles cuántos los quieren y qué importantes son para ellos.

Por otro lado, algunos usuarios criticaron a Bob por arremeter contra su padre, alegando que debería tener en cuenta del esfuerzo que hizo por hacer que nunca le falte nada en su vida, y que quizás la forma de expresarle su afecto era a través de los regalos.

"Qué triste", "tu papá está grande, pero te juro no pensé que reaccionaría así, lo lamento mucho", "el amor no es lo material. Lo que el hijo le pedía es que porque nunca le demostró cariño, un abrazo, ser más demostrativo", "me parece muy bien que le plantees tu inconformidad, sobre todo por tu salud mental", "lo mismo me pasó con mi mamá, me dio todo material pero cero afecto", "el viejo claramente no tiene las herramientas para demostrar cariño en palabras o gestos físicos. Lo demuestra a su manera", "no debe haber nada más feo que estar por morirte y que te digan que todo lo que hiciste en la vida te salió mal", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, la historia causó el debate y opiniones divididas en las redes sociales al ver cómo un joven decidió reclamarle a su papá por no darle amor, sin esperar que él enfureciera y le pida que le devuelva todos los regalos que le dio en la vida si consideraba que lo despreció.