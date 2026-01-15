Elecciones 2026: JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Primero la Gente

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la fórmula presidencial del partido Primero la Gente y brinda dos días para subsanar observaciones.

Observaciones en solicitud

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones admitiera una apelación tras el rechazo inicial a la solicitud de inscripción de su plancha presidencial, lo que permitió que reabran el sistema por 12 horas para que terminen el proceso que se había visto afectado por fallas de la propia plataforma.

Es tras ello que el JEE ha declarado inadmisible la fórmula presidencial tras realizar ciertas observaciones como por ejemplo la falta de la firma del personero legal en la documentación.

Sumado a ello, se advirtió que presentaron solo el resumen de su plan de gobierno, mas no el plan de gobierno completo, tal como lo pide el artículo 26 del Reglamento.

También se observó la fecha en la Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato a primero vicepresidente Raúl Molina, pues se registró el 23 de diciembre del 2025 y la firma tiene una fecha del 22 del mismo mes. Sin embargo, el reglamento indica que se debe registrar con una fecha igual o posterior del registro de información.

"En consecuencia, efectuado el análisis correspondiente y teniendo en cuenta las observaciones antes descritas, la solicitud de inscripción deviene en inadmisible, motivo por el cual, el personero legal de la organización política Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, deberá subsanarlas en el plazo de dos (2) días calendario, conforme a lo previsto en el artículo 35.1 del Reglamento, bajo apercibimiento de declararse su improcedencia", indicaron.

Declaran inadmisible fórmula presidencial de Primero la Gente

Primero La Gente continúa en carrera

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 argumentaba que la organización política no habría presentado el trámite de inscripción dentro del plazo legal establecido. Por ello, PLG presentó el recurso de apelación el pasado 3 de enero, argumentando inconvenientes técnicos ajenos al partido.

Concretamente, sostuvieron que estos problemas ocurrieron dentro del sistema de firma digital, integrado a la plataforma Declara+, por lo que les fue imposible completar el procedimiento virtual dentro del plazo.

Ante ello, el JNE determinó que correspondía admitir la apelación tras evaluar los argumentos de la agrupación política encabezada por la política y abogada Marisol Pérez Tello durante la audiencia pública. Con este fallo, el máximo organismo electoral dejó sin efecto la improcedencia que dictó el JEE.

Es tras ello que el JEE ha declarado inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente, para subsanar las observaciones otorgaron dos días al partido.