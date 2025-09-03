Estudiantes son virales tras desfilar en una antorcha que emulaba al famoso bus 'Petito' de AFHS: "Los Gonzales"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En el marco de una celebración en honor a la asociación de vivienda Santa Rosa de Valle Grande, en el distrito limeño de Ate, un grupo de estudiantes se volvieron virales en TikTok tras desfilar en una antorcha que emulaba el famoso bus 'Petito' de la popular serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

Antorcha del 'Petito' de AFHS

El recordado bus de los personajes Pepe y Tito de la famosa serie televisiva sirvió de modelo para que los alumnos de un colegio en la zona norte de la capital formen parte de una pasarela y se llevarán la mirada y aplausos de todos los vecinos.

En el video que se volvió viral en Tiktok, se observa a los menores de edad marchando dentro de la estructura en forma del medio de transporte que hizo popular la familia Gonzales en la ficción.

La creatividad estuvo a tope pues más allá del característico color verde claro del bus, la antorcha estuvo acompañada de luces resplandecientes, las ventanas transparentes y banderines triangulares de color rosado y negro. Además, de una decoración superior de Santa Rosa de Lima con el lema "Feliz Aniversario".

El icónico momento llamó la atención de las madres de familia que decidieron enmarcarlo grabándolo con sus celulares. Mientras tanto otros estudiantes también desfilaban con otro tipo de antorchas en sus manos.

Video se viraliza y genera comentarios

En cuestión de segundos, el ameno video se viralizó en la plataforma china y generó que los cibernautas comentaran al respecto. "Los Gonzales", "Está buenazo", "Llegó el carro de Al Fondo Hay Sitio a mi cerro", "Acelere chófer", "Perú es clave", "Somos muy ingeniosos", "Felicidades", "Muy bonito", "Esto debe ser viral", "Le pusieron empeño", expresaron.

Cabe precisar que en otro audiovisual, se observa cómo los padres construyeron la creativa antorcha para que sus menores hijos desfilen como pasajeros dentro del bus.

Y por si fuera poco, en una tercera grabación trascendió que esta antorcha estaba participando de un concurso por lo que con su imponencia y creatividad se hizo acreedores del primer puesto representando a su salón del cuarto grado de primaria.

De esta manera, un grupo de estudiandes en la asociación de vivienda Santa Rosa de Valle Grande, en el distrito limeño de Ate, se volvieron virales en TikTok tras desfilar en el aniversario de la zona con una antorcha que emulaba al famoso bus 'Petito' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio'.